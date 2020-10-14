TÜRKTRAKTÖR, DÜNYA ÇİFTÇİ KADINLAR GÜNÜ’NÜ CANLI YAYINLA KUTLADI

TürkTraktör tarımın geleceği ve sürdürülebilir kalkınmada kadın emeğinin ve girişimciliğinin önemi konusunda farkındalığı artırmak ve hayata geçirilen güzel örnekleri paylaşmak üzere, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel olarak kurumsal Instagram hesabından bir canlı yayın gerçekleştirdi.

Her yıl, bu özel günde kadın çiftçilerle tarla ya da fabrikalarında gerçekleştirdiği farklı etkinliklerde bir araya gelen TürkTraktör, pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu yılki kutlamayı dijital ortama taşıdı.

Kutlama kapsamında canlı yayına, hayat hikayesi ve gerçekleştirdiği projelerle tüm kadınlara ilham veren, sosyal gastronomi konusunda Türkiye’nin öncü isimlerinden şef Ebru Baybara Demir konuşmacı olarak katıldı.

Kendi hikayesinden de yola çıkarak tarımda kadın emeğinin önemini ve kadınların istihdamdaki payının artmasıyla yaşanan etkileyici gelişimi izleyicilerle paylaşan Ebru Baybara Demir, yayını çiftçi kadınlarla gerçekleştirdiği samimi sohbetle noktaladı.

Ebru Baybara Demir, yayın sırasında kadın istihdamının artırılması ve yerel tohumların korunmasını sağlamak üzere 3 yıl önce 70 kadınla, küçük bir arazide başlayan ve bu yıl 360 kadın çiftçiyle 1.400 dönüm arazide 400 ton rekolteye ulaşan Sorgül Buğdayı projesini de kadınların tarımda yarattığı bir başarı öyküsü örneği olarak takipçilere aktardı.

TürkTraktör, kadın çiftçileri odağına almayı sürdürüyor

TürkTraktör tarım ve otomotiv alanlarında kadınları cesaretlendirmek üzere başlattığı Filizlerin Mucizeleri projesi kapsamında bugüne kadar kadın çiftçilere yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdi. Projenin tarımsal üretim ayağıyla kooperatifçilik, girişimcilik,tarımda mekanizasyon ve iyi tarım uygulamaları gibi farklı konularda kadın çiftçilere eğitimler verirken, onları ulaşmak istedikleri hedefleri kapsamında destekledi.

TürkTraktör ‘kadını odağa alan’ vizyonu ile farklı çalışma ve etkinliklerle kadın çiftçilere olan desteğini ve bu kapsamdaki farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.