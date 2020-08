TÜRKİYE’Yİ UÇURACAK ŞİRKETLER AÇIKLANDI

Türkiye’de bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırma olan “İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Tören; standları, stand görevlileri, danışma alanı ve panelleri ile gerçeğini aratmayacak şekilde dijital ortamda gerçekleşti. 26 Ağustos günü düzenlenen ödül töreni öncesi gerçekleştirilen Yatırımcı Firmalar Paneli’nde, yatırım almak isteyen şirketlere yönelik yararlı bilgiler sunuldu. Kurumsal TV Kurucusu, Gazeteci ve Yazar Volkan Akı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen panele konuşmacı olarak ise GirişimTürk Melek Yatırım Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Başak İlsulu, Turkven Private Equity Direktörü E. Göktekin Dinçerler, Doğan Holding Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr. Murat Doğu ve Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt katıldı. Panel öncesinde ise İhsan Elgin tarafından, yurtdışında ve ülkemizde yatırımcı firmalar ekosisteminin değerlendirildiği ve yatırım almak isteyen firmalara önerilerin yer aldığı bir konuşma da gerçekleştirildi.

BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe’nin moderatörlüğünde İzi Kohen, Şahin Tulga ve İbrahim Özer’in katılımıyla gerçekleştirilen “Duayenler Paneli”nde ise bilişim sektörünün gelişimi ve Bilişim 500 Araştırması’nın bu gelişime katkıları değerlendirildi.

31 Aralık gününe kadar açık kalacak olan www.b500toren.com üzerindeki standların ziyarete açılmasının ardından, Bilişim 500 ödüllerinin dağıtım törenine geçildi. Bu törende açılış konuşmasını gerçekleştiren BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, şunları kaydetti: “Her zaman olduğu gibi bu yıl da Bilişim 500 yolculuğumuza danışma kurulumuzla birlikte başladık. Danışma kurulumuzdan çok değerli bilgi ve öneriler aldık. Bu doğrultuda Bilişim 500’ü, bilişim sektörünün yıldızlarının podyuma çıktığı bir Pazar yerine dönüştürdük. BTHABER Şirketler Grubu bünyesinde yer alan BThaber, M2S ve Bilişim Zirvesi’nin ortak çalışmaları sonucu ortaya çıkan Bilişim 500, sadece bizim veya sektörün değil, Türkiye’nin de önemli bir değeridir. Onun içindir ki BThaber ve Bilişim 500’e sahip çıkılmalı ve desteklenmelidir.”

Sektörün her alanından önemli isimleri ve kurumları buluşturan “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2019” ödül töreninin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul ve KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ve Kuika ve System Optima Başkanı Süreyya Ciliv gerçekleştirdi.

Bilişim 500 Ödül Töreni konuk konuşmacısı Kuika ve System Optima Başkanı Süreyya Ciliv; “Teknoloji dünyası ve iş dünyası değişiyor. Yeni dünya inanılmaz fırsatlar sunuyor. Bilgisayar, AR, VR, robotlar, makinalar, sensörler, giyilebilir bilgisayarlar ile bilgi buluta akıyor. Yeni dünyada mobil genişbant ile her yerde iletişim var. Gerekten bu ortam gelecekte büyük fırsatlar sunuyor ve pandemi döneminde de 10 yılda olacak gelişmeyi 4 ayda yaşadık. 5G ile bu daha da ileri gidecek ve gerçek zamanlı optimizasyonla daha akıllı sistemleri beraberinde getirecek. Pandemi dönemindeki gelişmelerle işini dijital ortama taşıyanlar değerlerini ikiye katladı. Teknoloji kullananlar her zaman ileri gidiyor. İş tarafında da teknolojiyi iyi kullanmak lazım ama kuralları da iyi uygulamak lazım. Müşteri odaklılık, müşteriye fayda ve fark sunmak önemli ve bunu iyi yaparsanız ortaya inanılmaz bir deneyim çıkıyor”dedi.

KoçSistem’in “Dijital Tören Sponsoru” olduğu Bilişim 500 Ödül Töreni’ndeki konuşmasında KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca; “Geçirmekte olduğumuz bu süreçte, bugün yan yana olamasak da bizi bir araya getiren yine gelişmesine katkı verdiğimiz işimiz “teknoloji” oldu. Küresel pandemi, ülkelerin, kurumların, iş dünyasının hatta bireylere dijitalleşmenin ve dijitalleşmeye duyulan ihtiyacın artık “yaşamlarımızın tam merkezinde” olduğunu gösterdi. Sektörün temsilcileri olarak, teknoloji ile “insan için değer” yarattığımızı bir kez daha kanıtladık. Çünkü artık deneyimlerimizden biliyoruz ki; ‘Bilişim durursa hayat durur’” dedi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul konuşmasında, “Bu sene pandemi tüm dünyayı ve algılarımızı yapısal olarak değiştirdi. Bu hem ekonomi hem de bilişim sektörü açısından önemli. Bu süreçte karlılık, verimlilik ve bunlardan daha da önemlisi sürdürülebilirlik ile güvenlik daha da değer kazandı. Bu değişimle beraber kendi kendine yeterlilik değerli hale geldi. Bu da yerelleşme denen şeyin ne kadar kıymetli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bilişim sektörü, ihracattaki artıştan yararlanabilecek sektörlerden birisi olarak öne çıktı. İhracatla birlikte sektördeki istihdamın ve Ar-Ge’nin artması gerekiyor. Bunun için yatırım almak son derece kıymetli.

Bilişim şirketlerimiz stratejik ortaklık, satın alma veya birleşmeler yoluyla potansiyel müşterilerine bütünleşik, yalın fakat ölçekli teknolojik çözümler sunmak zorunda ayrıca stratejik planlarını makul ve anlaşılır şekilde kurgulayarak her an hazır olmaları gerekiyor. Son olarak da küresel olarak yaptıkları işin sektörünü her anlamda takip etmeliler. Gerekirse bilgiye yatırım yapmaları gerekiyor. Sadece bilgi almak değil vermek de gerekiyor. Bilişim 500 gibi bilgi veren çalışmaları desteklemeleri ve çok da mahrem olmayan bilgilerini paylaşmada mevcuttan daha cömert olmaları gerekiyor ki sektörü anlayabilelim” dedi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan; “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Bilişim şirketlerinin başarılarından büyük gurur duyuyoruz. Türkiye son yıllarda yerli ve milli teknolojileri ile adeta tarih yazıyor. Bilişim alanında faaliyet gösteren ve bu sektöre girecek potansiyel yatırımcılar ve hatta meslek seçimi yapan bilişim ile ilgili alanları kazanan gençlerimiz için altını çizmek istediğim bir husus var. Dünya genelinde bilişim alanındaki büyüme istatistikleri ülke ekonomileri büyüme oranlarının yaklaşık on katı. Dünya genelinde ekonomik büyüme ortalama son yıllarda 3,5 ve 4 yüzdesi arasında devam ederken bu oran gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 4 ila 5 oranında, gelişmiş ülkelerde ise 22 civarında seyrediyor. Bakanlık olarak teknolojiye, dijitalleşmeye ve insan kaynağına yapılacak yatırımları çok önemsiyoruz bu kapsamda bazı araştırmalar yürütüyoruz.

Ülke olarak büyüme ve gelişme stratejimizin bazı bileşenleri için birçok çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu vizyon çerçevesinde öncelikle etkin rekabet ortamını tesis edilmesi teknolojik ürün ve alt yapının makul fiyatlarda erişilebilir olması, yerli üretimin desteklenmesi, siber güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi ve büyük veri analitiği yapay zekâ ve makina öğrenmesi yoluyla katma değer oluşturulmasını önemsiyoruz. Bu saydığım konularda sektörün arz ve talep yönlü ihtiyaçlarını hedefleyen, geçmişten bugüne sürdürdüğümüz çalışmaları devam ettiriyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç konuşmasında “Bilgi Teknolojileri harcamalarının 2020 yılında tahmini yüzde 5,1 düşüşle, 2,25 trilyon dolar düşmesi olması bekleniyor. Donanım, yazılım ve bilişim hizmetleri alanında düşüş öngörülmekle birlikte, altyapıya yönelik yüzde 3,8 büyüme tahmini yapılmakta. Hayatımızı, yaşam şeklimizi ve alışkanlıklarımızı etkileyen bu salgın, telekomünikasyon altyapısıyla birlikte dijital teknolojilerin kullanımının ne denli önemli olduğunu ve krizden çıkış için yeni fırsatlar doğurduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Artık günümüzde şirketlerin yaşam döngüsü; inovasyona ve yenilikçi teknolojilere adaptasyona bağlı. Aksi takdirde rekabetçi olamıyoruz. Bu itibarla, yarının rekabetçi ekonomisinde bir güç olarak var olabilmek ve dijital dönüşüm alanında daha iyi ve daha dayanıklı bir işgücü piyasasını yeniden yapılandırabilmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Bilişim 500 sıralamasının farklı kategorilerinde yerini alan sektör temsilcilerimiz, bu çabanın en güzel örneğidir.

Teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir Türkiye olmak için, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sloganıyla çıktığımız yolda, geliştirilmesini desteklediğimiz yerli ve milli teknolojilerin, başta kamu olacak şekilde tüm sektörlerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler geliştirmek olmazsa olmazlarımızdan. Hatta bu alanda çıtayı bir kademe daha yükseltip ‘Küresel ve Milli Çözümler’ hedefliyoruz.

Güçlü ekonomiler için güçlü teknolojilerin önem kazandığı bir çağ başlıyor. Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar, yarının rekabetçi dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir. Bu vesile ile dijital ekonominin hızla hayat bulması adına, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, bilişim sektörümüz tarafından yapılacak her bir çalışmanın destekçisi olacağımızı vurgular, Bilişim 500 sıralamasına giren tüm şirketlerimizi tebrik derim” dedi.

2019 yılı Bilişim 500 araştırmasına göre 500 şirketin toplam cirosu 133 milyar TL’ye ulaştı…

BThaber adına araştırmayı gerçekleştiren M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Özlem Unan’ın verdiği bilgilere göre; 2019 yılı Bilişim 500 araştırmasında 500 şirketin toplam cirosu 133 milyar TL’ye ulaştı. 25 şirketin yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdiği şirketler arasında en yüksek büyüme oranı yüzde 344 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılına göre Bilişim 500 şirketlerinin toplam geliri TL bazında yüzde 11 büyümüştür. Dolar bazında gelirlerin yüzde 6 küçüldüğü sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 30’u bir yatırımcı arayışındadır. Yatırımcı arayan şirketlerin yarıdan fazlası Türkiye merkezli üreticidir ve 16590 kişiyi bünyelerinde istihdam etmektedirler. Yatırım arayan şirketlerin toplam cirosu ise 5,8 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Törende bilişim sektörüne 35 yıl ve üzerinde emek veren Güngör Kaymak, Fethi Demir, Fikret Kavzak, Ali Suat Erduran, Süreyya Ciliv ve Murat Kasaroğlu’na “35 Yıl Emek” ödülleri takdim edildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da BThaber Gazetesi özel ödüller hazırladı. “BThaber Dostluk Ödülü” Tuncay Işık’a, “Teknolojiye Kadın Eli Ödülü” Zehra Öney’e teslim edildi.

Değişen ve gelişen kategori yapısıyla her şirketin kendi kulvarında yarıştığı, özel ödüllerle beraber toplam 99 ödülün her birine canlı bağlantı sağlanarak sahiplerini bulduğu törende; 11 Dağıtıcı, 24 Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, 12 Uluslararası Üreticinin Türkiye Temsilcisi, 27 Türkiye Merkezli Üretici, 10 PLUS ve 6 adet Türkiye Ekonomisine Katkı Özel ödülleri verildi.

