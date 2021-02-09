TÜRKİYE’NİN YENİ PİYASASI: E-İHRACAT

‘’TİCARET YENİDEN ŞEKİLLENİYOR’’

İşte tam da bu noktada, Engin Sezgin’in ‘Ticaret Yeniden Şekilleniyor’ mottosuyla yola çıktığı serüveni Propars, Türkiye’deki tüm işletmelerin doğru adımlar atmasına yardımcı oluyor. Engin Sezgin, Propars ile Türkiye’deki işletmelerin; Amazon, Ebay, Etsy, Allegro başta olmak üzere dünyanın en büyük alışveriş sitelerinde yer almasını sağlıyor. Markalar online mağaza açabiliyor, otomatik çeviri sistemi ile ürünlerini yüklemesini yapıyor, siparişlerinin, stoklarını ve fiyatlarını kontrol edebiliyor. Propars’ın yazılım sistemi, satıcıların ülkelerde yerelleşmesini sağlıyor.

Engin Sezgin’in en büyük hedefi ise Türkiye’deki tüm işletmelere okyanus manzaralı bir mağaza açmak ve tüm dünyaya satış yapabilmelerini sağlamak. Sezgin bu hedefe ulaşmak için bu alanda en gelişmiş teknoloji şirketi olan Propars’ın kendi alanında da tek firma olduğunu belirtiyor.

AVRUPA’DA İLK KEZ ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ORANI %13 TÜRKİYE’DE % 25

İnsanların alışveriş alışkanlıklarının değiştiği Korona virüs süreci, e-ihracat sektöründe gözle görülür bir şekilde fark yarattı. 2020 yılında Avrupa’da ilk kez online alışveriş yapanların oranı yüzde 13’ iken, Türkiye’de bu oran yüzde 25.

Diyelim ki küçük veya orta ölçekli bir işletmeniz var. Ürünlerinizi dijital ortamda müşterilerinizle buluşturmak istiyorsunuz. Bir gün yurt dışından sipariş aldınız. Peki, şimdi ne olacak? Bu soruyu cevaplamak için, e-ihracat kavramına yakından bakmak gerekiyor.

E-ihracat, ürünlerinizi internetten yurt dışına, yani başka ülkelerdeki müşterilere satmak anlamına geliyor.

Bu dönemi kapsayan sınır ötesi alışveriş yapanların oranında %44’lük bir artış göstererek en üst sırada yer alan ülke İspanya. İspanya’yı, %41 artışla Belçika ve %37’lik artışla İtalya takip ediyor.

MAĞAZAYA GİTME DEVRİ SON BULDU

Ticaretin köklü değişimiyle birlikte, tüketici alışkanlıkları da değişim gösterdi. Mağazaya gitme devri neredeyse son buldu. Yeni nesil ticaret, yani e-ticaret ile birlikte tüketiciler artık farklı araçlardan binlerce mağazaya ve milyonlarca ürüne tek bir ekran üzerinden erişebiliyor. Bu durumla birlikte müşteriler alışveriş esnasında ve ürün kullanımındaki deneyimlerini birbirine aktarabiliyor.

2020 yılında sadece Avrupa’da farklı ülkelerden online alışveriş yapan tüketicilerin sayısı artarak 220 milyona ulaştı. Türkiye yaklaşık 80 milyon nüfusu ile online alışveriş yapsa dahi Avrupa pazarındaki aktif 220 milyon kullanıcıya ulaşamıyor.

Potansiyel e-ihracat hacmini bütün dünyada gözlemleyecek olursak bu oran yaklaşık 4 trilyon dolar. Dünya çapında bu verilerin oluşmasına en fazla yardımcı olan 5 sektör sırasıyla;

-Tekstil ve Giyim: 760 milyar dolar

-Oyuncak ve Hobi: 590 milyar dolar

-Elektronik: 543 milyar dolar

-Kişisel bakım ürünleri: 467 milyar dolar

-Ev dekorasyonu: 363 milyar dolar

DÜNYA E İHRACAT HACMİ TÜRKİYE’DEN 21 KAT FAZLA

Türkiye ve Dünya verilerini kıyasladığımızda, dünya e-ihracat hacminin Türkiye’den 21 kat daha fazla olduğunu görüyoruz

Türkiye’de 2020 yılında e-ihracatta en fazla satış yapan sektörler sırasıyla;

-Elektronik: 4 milyar dolar

-Tekstil ve Moda: 3.5 milyar dolar

-Ev Dekorasyonu: 3 milyar dolar

-Takı: 3 milyar dolar

-Hobi ve Zanaat Ürünleri: 2 milyar dolar

ÇİN’İN E İHRACAT BAŞARISI

Türkiye ile aynı üretim potansiyeline sahip olan Çin, ürettiklerine katma değer katarak e-ihracat alanında 532 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Çin’e kıyasla Türkiye’nin jeopolitik konumu, lojistik anlamda Türkiye’ye avantaj sağlıyor. Üreticiden kullanıcıya ulaşım süresinin hızı, katma değer oranını da artırıyor.

E-ihracat konusunda satıcıların küresel bakış açısıyla düşünmesi, satıcılara sınırlar ötesi bir Pazar sağlıyor.