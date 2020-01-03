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Türkiye’nin yeni dijital ajansı: The Medya

Yasin Global Group dijital bilgi birikimini şirketlerin büyümesine adıyor. The Medya dijital pazarlama ajansı Ocak 2020 itibariyle kurularak, kurumların online itibarına güç katıyor. Influencer Marketing alanında datasına güvenen ajans, çalışmaları ile markaların bilinirliğini artırıyor.

Türkiye’nin yeni dijital ajansı: The Medya

Yasin Global Group dijital bilgi birikimini şirketlerin büyümesine adıyor. The Medya dijital pazarlama ajansı Ocak 2020 itibariyle kurularak, kurumların online itibarına güç katıyor. Influencer Marketing alanında datasına güvenen ajans, çalışmaları ile markaların bilinirliğini artırıyor.

03 Ocak 2020 Cuma 10:40
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Türkiye’nin yeni dijital ajansı: The Medya

Türkiye’de e-ticaret alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla yükselen şirket Yasin Global Group, deneyimlerini The Medya Dijital Ajans ile diğer yerli şirketlerin büyümesine aktarıyor. Türkiye’nin güçlü dijital ajansı sayılacak The Medya, 500 bin TL sermayesi dijital markalaşma hizmetleri sunuyor.

Influencer marketingin yeni nesil reklam ajansı: The Medya

Yerli ajanslara rakip olarak kurulan The Medya, gücünü e-ticarette yılların deneyimine sahip ekibinden alıyor. The Medya; influencer marketing, dijital marka kimliği, konumlandırma, e-ticaret, Google adweords, analitik, SEO, SEM ve diğer tüm marka çalışmalarında uzman ve deneyimli ekibiyle hizmet vermeye hazırlanıyor. Rakiplerinden influencer marketing faaliyetleri ile ayrılan ajans, datasında yer alan güçlü fenomenlerle kurumlara güçlü dijital pazarlama çalışmaları sunuyor.

 “Deneyimlerimizi sektörün gücünü artırmak için kullanıyoruz”

2020 yılına grup bünyesinde kurduğu The Medya ile girecek olan Yasin Global Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, “Bünyemizde bulunan Sinoz Kozmetik, Radyo Alaturka, Biolog gibi köklü şirketlerin faaliyetlerini e-ticaret ve geleneksel metotlar ile yürütüyoruz. 2005 yılından bu yana yürüttüğümüz dijital pazarlama çalışmalarımızda edindiğimiz tecrübeyi 3.parti şirketlerin büyümelerinde güçlerini arttıracağımız şekilde sunalım ve ülkemizin ticaretine katkı sağlayalım istiyoruz. Bu anlamda güçlü bir yatırımla kurduğumuz The Medya Dijital Ajans ekibi ile tüm marka ve kurumlara hizmet vermeyi bekliyoruz” dedi.

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