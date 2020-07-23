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Türkiye’nin yemcisi Matlı sekizinci fabrikasını açtı

Türkiye’nin yemcisi Matlı, Ankara Polatlı’da faaliyete başladığı sekizinci fabrikasıyla Türkiye’nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefine hızla yürüyor.

İş Dünyası 23.07.2020, 16:51
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Türkiye’nin yemcisi Matlı sekizinci fabrikasını açtı


Matlı Gıda Grubu, yem üretimi, gıda üretimi, tam yağlı soya üretimi, mısır kurutma ve hammadde ticareti alanlarında faaliyet gösteriyor. İlk yem fabrikasını 1988 yılında Karacabey’de hizmete açan Matlı grubu, daha sonra sırasıyla Konya, Çorlu (Tekirdağ), Turgutlu (Manisa), Samsun, Gaziantep, Burdur ve Polatlı (Ankara) tesislerini kurdu.
Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi üreten Matlı Grubu, Polatlı fabrikasının açılmasıyla yıllık yem üretim kapasitesini toplamda 2 milyon 880 bin ton’a yükseltti.
Bu ay üretime başlayan Polatlı fabrikamız 38.040 m alan üzerine kuruludur. Tesiste 100 ton/saat ile günde 2.400 ton yem üretebilecek. Paketleme ve yükleme sistemleri ile günde 1.485 ton çuvallı sevkiyat yapılabilecek olup, dökme hattında ise iki hattan günde 1.560 ton yükleme yapılabilecektir. İnşaatı devam eden 40.000 Ton kapasiteli Lisanslı çelik silo tesisinin Ağustos 2020 de devreye alınması planlanıyor.
Türkiye’nin en büyük 112. sanayi kuruluşu
Matlı Grubu’nun ana şirketi Proyem A.Ş., İSO’nun (İstanbul Sanayi Odası) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında, 2019 yılı verilerine göre 112’inci sırada yer alıyor. Matlı Gıda Grubu’nda bordrolu ve taşeronlarla birlikte yaklaşık 1.000 kişi istihdam ediliyor. Türkiye’nin 81 ilinde 500’ün üzerinde bayi ağı olan şirket, öte yandan yaklaşık 3 bin tedarikçi ile ticaret yapıyor. Matlı Gıda Grubu 2019 yılında toplam 2,4milyar TL ciro elde etti. 2018 yılına göre yüzde 28 artışı ifade eden bu ciroda yem 2milyar TL ile ilk sırayı alırken, onu 220 milyon TL ile ham madde ticareti, 174 milyon TL ile yumurta ve 5,9 milyon TL. ile de süt üretimi izledi.
Matlı Gıda Grubu yem sektöründe neredeyse kişiye özel üretim gerçekleştiriyor. Yetiştiricinin kaba yem kaynaklarına, yetiştiricinin hayvanı besleme alışkanlığı ve özelliğine ve bölgesel beslenme özelliklerine göre yem üretiliyor ki bu sektöre Matlı Gıda Grubu’nun getirdiği bir yaklaşım. Yine süt ve döl verimini artıran özel yemler de sektöre Matlı Gıda Grubu’nun sunduğu ürünler. 2019 yılında 1 milyon 310 bin ton yem satan Matlı Gıda Grubu’nun hedefi, 2021’de de 1 milyon 500 bin ton yem üreterek “Türkiye’nin yemcisi” olmaya devam etmektir.

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