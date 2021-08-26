Türkiye’nin tecrübesi Libya ile stratejik iş birliklerinde faydalı olacak

Türkiye’nin Libya’ya olan ihracatı 2021’in 7 aylık döneminde 1,32 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkeye yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 oranında artış elde edildi. Kuzey Afrika hattında önemli bir konumda yer alan Libya’daki ticari canlılık, Türk yatırımcıların ülkeye dair umutlarını da yeniden yeşertti.

Türkiye’nin tecrübesi stratejik iş birliklerinde faydalı olacak

Türkiye ile Libya arasında 500 yıllık bir geçmiş olduğuna değinen DEİK / Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, “Libya’da kurulan Milli Birlik Hükümeti, ülkenin istikrarı, sürdürülebilir ekonomisi ve kamu ihtiyaçlarının giderilebilmesine yönelik atılan önemli adımlar bizi umutlandırıyor. Ancak şunu da göz ardı etmemek gerekiyor ki; Deniz Yetki Alanları Mutabakatı ile Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Mutabakatı’ndan ziyade Libya’nın ekonomik alanlarda da Türkiye gibi tecrübeli bir ülkenin yol göstericiliğine ihtiyacı var. Bu anlamda stratejik iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeyi umuyoruz” dedi.

“Libya’nın tüm bölgelerinin geliştirilmesine yönelik rasyonel adımlar atılmasını ümit ediyoruz”

Türkiye’nin Afrika’da sürdürülebilir adımlar atabilmesi için Libya’da sağlıklı yatırımlar yapılması gerektiğinin altını çizen Karanfil, “Libya üzerinden Afrika’daki ticari istikrarı sağlamak için ülkedeki istikrarın da yerleşmesi şart. Türkiye 2000 yıllık devlet geçmişine sahip bir ülke. Coğrafyasında oldukça tecrübeli bir konumda. Libya kültürüne de hakim olan bir ülkeyiz. Özellikle yurt dışı müteahhitlik tecrübemizi Libya’da daha da güçlendirdik. Öyle ki Türk müteahhitler, 1972'den bugüne kadar ülkede yaklaşık 30 milyar dolarlık proje üstlendi. Dolayısıyla Libya’nın kalkınma planı için büyük ölçekli stratejik iş birlikleri yapmamız gerekiyor. Buna bağlı olarak ülkenin tüm bölgelerinin gelişmesine dönük rasyonel adımlar atılmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

“Ülkede kamu ihtiyaçları tavan yaptı”

Milli Birlik Hükümeti’nin 2021 yılı içerisinde 14 bakan ve 5 bakan yardımcısıyla Türkiye’ye yaptığı ziyaretin oldukça anlamlı olduğunu vurgulayan Murtaza Karanfil, “Bizim için umut verici olan bu ziyaret, ticari faaliyetlerimizi de canlandırdı. Türk iş dünyası olarak Libya’da her zaman insani değerleri ön plana çıkaran kardeşlik bilincimizle hareket ettik. Geçmiş hükümetlerin ihmallerinden dolayı ülkede kamu ihtiyaçları fazla. Bu noktada Milli Birlik Hükümeti’nin kamu ihtiyaçlarına yönelik hızlı aksiyon alması gerekiyor. Libya’nın her zaman yanında olan Türk iş insanlarımız, ülkenin tamamını kapsayacak yatırımlar yapma noktasında çalışmalarına devam edecektir” dedi