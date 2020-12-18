Türkiye’nin penceresi geniş bayi ağıyla hep yanınızda
Covid-19 pandemisi döneminde, “maske, mesafe, hijyen” kurallarına büyük önem veren Egepen Deceuninck, müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılıyor.
Kolay ulaşılabilirlik ve hızlı çözüm hizmetiyle sektörde fark yaratan “Türkiye’nin Penceresi” Egepen Deceuninck, Covid-19 pandemisi döneminde de kalite anlayışından ödün vermeden hizmet etmeye devam ediyor. Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet gösteren yaklaşık bin beşyüz bayisi, “maske, mesafe, hijyen” kurallarına uyarak mükemmel niteliklere sahip ürünlerini müşterilerine ulaştırıyor. Tüm dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, hem hizmet hem de ürün yelpazesinde mükemmeli yakalama vizyonu ile hareket eden Egepen Deceuninck, geniş bayi ağı sayesinde müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılıyor.
‘Başarı hikayemizi yazmaya devam edeceğiz’
Mükemmel ısı ve ses yalıtım özelliklerine sahip Egepen Deceuninck ürünleri, yenilikçi, çevre dostu ve yüksek müşteri memnuniyeti anlayışına dayalı olarak üretiliyor. Egepen Deceuninck Pazarlama ve Satış Grup Müdürü Tamer Özen, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da konfor ve güveni bir arada sunan, dekorasyonun ayrılmaz bir parçası olarak her mekana uyum gösteren ürünleri sunmayı sürdüreceklerini belirterek “Geniş bayi ağımızla birlikte ilklerin öncüsü olmaya, işimizde uzmanlaşmaya ve başarı hikayemizi yazmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Size en yakın bayiye ulaşmak için https://www.egepen.com.tr/iletisim/bayi-bul adresine tıklamanız yeterli.
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|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|11
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Celta de Vigo
|13
|16
|10. Real Betis
|13
|16
|11. Eibar
|13
|15
|12. Valencia
|13
|14
|13. Athletic Bilbao
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11