Türkiye’nin penceresi geniş bayi ağıyla hep yanınızda

Kolay ulaşılabilirlik ve hızlı çözüm hizmetiyle sektörde fark yaratan “Türkiye’nin Penceresi” Egepen Deceuninck, Covid-19 pandemisi döneminde de kalite anlayışından ödün vermeden hizmet etmeye devam ediyor. Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet gösteren yaklaşık bin beşyüz bayisi, “maske, mesafe, hijyen” kurallarına uyarak mükemmel niteliklere sahip ürünlerini müşterilerine ulaştırıyor. Tüm dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, hem hizmet hem de ürün yelpazesinde mükemmeli yakalama vizyonu ile hareket eden Egepen Deceuninck, geniş bayi ağı sayesinde müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılıyor.

‘Başarı hikayemizi yazmaya devam edeceğiz’

Mükemmel ısı ve ses yalıtım özelliklerine sahip Egepen Deceuninck ürünleri, yenilikçi, çevre dostu ve yüksek müşteri memnuniyeti anlayışına dayalı olarak üretiliyor. Egepen Deceuninck Pazarlama ve Satış Grup Müdürü Tamer Özen, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da konfor ve güveni bir arada sunan, dekorasyonun ayrılmaz bir parçası olarak her mekana uyum gösteren ürünleri sunmayı sürdüreceklerini belirterek “Geniş bayi ağımızla birlikte ilklerin öncüsü olmaya, işimizde uzmanlaşmaya ve başarı hikayemizi yazmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Size en yakın bayiye ulaşmak için https://www.egepen.com.tr/iletisim/bayi-bul adresine tıklamanız yeterli.

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