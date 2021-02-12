Türkiye’nin öncü simülatör üreticisi SANLAB 2020 yılında yüzde 52 büyüdü

Türkiye’nin öncü simülatör üreticileri arasında yer alan SANLAB, pandemiyle birlikte teknoloji ve dijitale artan taleple cirosunu yüzde 52 artırdı. Müşteri sayısında da yüzde 35 oranında artış yakalayan SANLAB, pandeminin değiştirdiği yaşam alışkanlıklarıyla birlikte 2021’den de oldukça umutlu. 2020 yılında birçok organize sanayi bölgesi, eğitim kurumu ve işletme için simülasyon projesi geliştiren firma, savunma sanayisi ve otomotiv üreticilerini de hizmet verdiği sektörler arasına katmayı başardı. SANLAB, 2021’de Tank Turret Test Sistemleri’ni üretmeye başlayacak.

“Pandemi bu yılki büyümemizde itici güç oldu”

Büyümeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan SANLAB Kurucu Ortağı ve CEO’su Evren Emre, “2020, birçok sektör için son derece kritik bir yıl oldu. Birçok sektörde durma derecesine varan küçülmeler yaşanırken gıda, sağlık ve kimya gibi hayati sektörler son derece yoğun bir talep aldı. Bu dönemde teknoloji de yoğun talep aldı ve ne denli hayati bir konumda olduğunu kanıtladı. SANLAB olarak biz de böylesine kritik bir yılda cirosal bazda yüzde 52 büyüme gerçekleştirdik. Müşteri sayımızda yüzde 35 büyüme elde ettik. Her yıl ortalama olarak yüzde 20 büyüyorduk. Bu yıl ortalamanın da üstüne çıktık. Pandemi bu yılki büyümemizde itici güç oldu” diye konuştu.

“2021’de yüzde 38 büyüyeceğiz”

Geliştirdikleri teknoloji ve simülatörlerle, üretimin ve verimliliğin en değerli olduğu pandemi döneminde, hizmet verdiğimiz sektör ve işletmelerin yanında olduklarının altını çizen Emre, “Teknolojilerimizle işletme ve sektörleri geleceğin eğitim, üretim modellerine hazırlıyoruz. Bu anlayışla sektörlerin gelişimine katkı sağlamak, bizim için büyüme rakamlarımızdan çok daha önemli. 2021 yılında da pandeminin değiştirdiği yaşam alışkanlıkları, müşteri beklentileri ve artan teknoloji ihtiyaçlarıyla yüzde 38’lik büyüme elde edeceğimizi düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.