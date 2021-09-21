Türkiye’nin Mühendis Kızları, SOCAR Türkiye İş Birliği ile Güçleniyor

Mesleklerin cinsiyetinin olmadığı gerçeğinden hareketle ülkemizde kadınların, mühendislik alanı gibi erkek egemen bir sektörde daha fazla yer almasını ve eşit koşullarda temsilini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) projesi, SOCAR Türkiye iş birliğiyle daha da güçleniyor.

Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın paydaşlığında 2015 yılında bu yana yürütülen projenin üniversite programında, mühendislik fakültelerinde okuyan geleceğin kadın mühendis adayı öğrencilerine burs imkânı ile birlikte kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak sertifika programları, online İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj, istihdam ve networking imkânları sunuluyor.

Bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin kabul edildiği projeye, bu sene SOCAR Türkiye’nin desteğiyle kimya mühendisliği eğitimi alan öğrenciler de başvurabilecek. Proje kapsamında burs imkanından yararlanacak kimya mühendisliği öğrencilerine, SOCAR Türkiye online eğitimler, mentorluk ve staj olanakları konularında da destek verecek.

Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinde 6 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını paylaşan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Projemiz iş birlikleriyle gelişiyor, gönüllü destekçilerimizin katkılarıyla her geçen yıl daha da güçleniyor. SOCAR Türkiye ile yaptığımız iş birliği sayesinde, projemize bir mühendislik dalını daha ekledik. Böylece daha fazla sayıda kadın mühendis adayına ulaşmış ve sosyal etkiyi artırma yolunda bir adım daha atmış olacağız” dedi. Özel sektör iş birliklerinin önemine değinen Ebru Özdemir, “TMK’nın gelecekte bağımsız, sürdürülebilir ve etki yaratmaya devam eden bir yapıyla yoluna devam etmesini arzuluyoruz. Kurulan iş birlikleri, projelerin tek bir kurumla özdeşleşmeden kendi kimliklerini kazanmaları açısından büyük önem taşıyor. Bu vesileyle, farklı şirketleri TMK çatısı altında farklı mühendislik dallarını sahiplenmeleri ve kadın mühendisleri destekleyerek ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmaları için davet ediyorum.” dedi.

Türkiye’nin Mühendis Kızları projesine katılımlarını değerlendiren SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, “Cinsiyet eşitliğinin önündeki bariyerlerin kalkması, kadınların sosyal yaşamın her alanında daha görünür olmaları toplumlar için büyük bir kazançtır. SOCAR Türkiye olarak, sosyal yaşamda kadının temsiliyetini artırmanın önemine yürekten inanıyoruz. Hassasiyetle sahiplendiğimiz bir alan olan bu konuda BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri'nin (WEP) imzacıları arasındayız. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan ‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ hedefleri doğrultusunda kadının toplumda ve iş hayatında güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız ve sivil topluma desteklerimizi sürdürüyoruz. Geleceğin nitelikli mühendislerinin yetişeceği Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinde yer alarak bu konudaki duyarlılığımızı bir kez daha göstermiş olduk. Gururla yer aldığımız bu anlamlı projenin, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığa büyük bir katkı yaptığına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Mühendis Kızları Üniversite Programı’na, mühendislik fakültelerinin bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, kimya ve makine mühendisliği bölümlerinde 1’inci, 2’inci ve 3’üncü sınıflarda okuyan kız öğrenciler 10 Ekim’e kadar E-Bursum üzerinden başvurabilecek. Başvuru detayları için TMK web sitesi ve sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.