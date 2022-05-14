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Türkiye’nin mühendis kızları İstanbul’da buluştu!

Mühendislik gibi erkek egemen bir sektörde daha fazla kadının yer almasını ve eşit koşullarda temsilini sağlamak amacıyla Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nin paydaşlığında yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) projesindeki geleceğin mühendis adayları İstanbul’da buluştu.

İş Dünyası 14.05.2022, 21:36
Türkiye’nin mühendis kızları İstanbul’da buluştu!

13-15 Mayıs tarihleri arasında Limak Eurasia Luxury Hotel’de düzenlenen TMK 6. İstanbul Buluşması’nda, Türkiye’nin 37 farklı üniversitesinden 150 mühendislik öğrencisi; TMK mezunları, mentorları, koçları ve konuk konuşmacılarla bir araya geldi.

Açılış konuşmalarını Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’ın yaptığı buluşmada; NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu AVT Paneli Destek Komitesi Başkanı Prof. Dr. Melike Nikbay; Eczacıbaşı Topluluğu Grup CEO’su Atalay Gümrah; Limak Yatırım Projeler Direktörü Reşit Yıldız; Women in Games TR Kurucusu Simay Dinç; Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve Oyuncu Hande Ataizi ilham verici tecrübelerini Türkiye’nin Mühendis Kızları’yla paylaştı.

Birbirinden değerli konuşmacıları dinleme fırsatı bulan öğrenciler ayrıca; sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler aldı. Takım çalışmasını teşvik eden bisiklet yapım atölyesine de katılan Türkiye’nin Mühendis Kızları, monte ettikleri bisikletleri Darüşşafaka’ya bağışladı. Eğitim ve atölyelerin yanı sıra sosyal etkinliklere de katılan öğrenciler; eğitimler, ilham veren konuşmalar ve sürpriz etkinliklerle üç gün süren 6. İstanbul Buluşması’ndan değerli bilgiler ve güzel anılarla ayrıldı.

Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinin Limak Vakfı’nın lider projelerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir; yedinci yılına giren TMK’nın, Türkiye’de marka olma ve geleceğin lider kadın mühendislerini ve mühendis adaylarını yetiştirme konusunda öncülük etmeye devam ettiğini söyledi. Özdemir, “Bizler için TMK, bir ‘sosyal yatırım’, bir ‘etki yatırımı’. Çünkü TMK ile toplumumuz ve geleceğimiz üzerinde önemli bir etki yarattığımıza ve iz bıraktığımıza inanıyorum. Ülkemizin geleceğine yön verecek, tabir-i caizse, ‘cam tavanları kıracak’ kadın liderleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü hele ki pandemi sonrası dünyanın kadınlara, kadın liderlere ve gençlere çok daha fazla ihtiyacı var. Bunun için TMK’nın gelecek vizyonunda 2 konuya odaklanıyoruz: ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘küreselleşme’. Bir yandan TMK’nın sürdürülebilir ve bağımsız bir platform olması için çalışmalarımızı yürütürken, diğer taraftan bu alandaki deneyim ve tecrübemizi farklı ülkelere nasıl taşıyabiliriz diye araştırıyoruz. “ dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların ve kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkaracak, hayallerini gerçekleştirmelerini mümkün kılacak projelere ve faaliyetlere öncelik verdiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, “Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi bu doğrultuda desteklediğimiz önemli çalışmaların ilk sıralarında yer alıyor. Projenin Üniversite Programı kapsamında sunulan çok yönlü desteklerden bugüne kadar; inşaat, çevre, endüstri, makine, elektrik-elektronik, bilgisayar ve kimya mühendisliği bölümlerinde okuyan toplam 710 kız öğrenci yararlandı. Projenin Lise Programı’nda ise Fen ve Anadolu Liselerinde 10 ve 11. sınıfta öğrenim gören öğrenci, görevli öğretmen, okul idarecileri ve öğrenci velilerine yönelik gerçekleştirilen farkındalık faaliyetleri ile 54.000 kişiye ulaşıldı. Birçok projeye ilham kaynağı olan Türkiye’nin Mühendis Kızları projemiz kapsamındaki çalışmalarımıza aynı hızla devam ediyoruz.” dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için tek başına kurumların, STK’ların ve diğer ekosistem aktörlerinin müdahaleleri yeterli değil çünkü günümüzün sorunları karmaşık ve çok katmanlı sorunlar. Çözüme ulaşmak ve hayal ettiğimiz dünyada yaşayabilmemiz için her bir bireyin ve topluluğun çözüme aktif olarak katılması ve iş birliği sağlanması olmazsa olmaz. Toplumu iyileştirme ve dönüştürme gücüne sahip, etki yaratan topluluklar arasında Türkiye’nin Mühendis Kızları çok değerli bir örnek.” dedi.

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