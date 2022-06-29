Türkiye’nin jeneratör markası Aksa, yenilikçi ürünlerini dünyaya tanıtıyor

Küresel sektörde en büyük üretici ve ihracatçı markalardan biri olan Aksa Jeneratör, geniş ürün yelpazesini dünyaya sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Romanya, Libya, Özbekistan ve Frankfurt’ta gerçekleşen fuarlarda ürün yelpazesi ve müşteri odaklı hizmetleri ile ön plana çıkan Aksa Jeneratör, bu kez İstanbul, Dubai, Senegal ve Brüksel’de yenilikçi ürün ve hizmetlerini tanıttı.

7 ve 8 Haziran’da BAE Dubai’de gerçekleşen ‘İnşaat Teknolojileri Festivalinde’ yer alan Aksa Jeneratör, inşaat sektöründe daha hızlı, daha çevreci ve dijital kullanım örneklerinin tanıtıldığı festivalde sürdürülebilirlik çalışmaları ve çevre dostu yenilikçi ürünleri ile dikkatleri üzerine çekti. Aksa Jeneratör ayrıca, etkinlikte konuşmacı olarak da yer aldı.

Dubai’de gerçekleşen etkinliğin hemen akabinde Aksa Jeneratör 8 ve 11 Haziran’da İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ve endüstri sektörünün önde gelen fuarları arasında yer alan ‘Win Eurasia Endüstriyel Dönüşüm’ fuarına katıldı. Bu yıl “Endüstriyel Dönüşüm” teması etrafında şekillenen fuarda sponsorlar arasında yer alan Aksa Jeneratör, katılımcıları sunduğu farklı model ve çözümleri hakkında bilgilendirdi. 2.000 kWe doğalgazlı jeneratör grubu başta olmak üzere çevreci özellikleriyle ön plana çıkan 110 kVA Stage V ürünleriyle tüketicilerin ilgisini çekti.

16 – 18 Haziran’da Senegal’de gerçekleşen ve Batı Afrika'nın en büyük inşaat, altyapı ve yenilenebilir enerji fuarı olan SENCON 2022’ye katılan Aksa Jeneratör yenilikçi ve fark yaratacak sektörlere özel ürün ve çözümlerini anlattı.

Son olarak 21 – 24 Haziran tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleşen ‘Afrika Enerji Forumu’na katılım gösteren Aksa, gelecek vizyonu ve sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalar ve Afrika’da kesintisiz enerji için gösterdiği çaba ve vizyon hakkında ziyaretçilerini bilgilendirdi. Birçok Afrika ülkesinden enerji bakanlarının ve devlet yetkililerinin katılım gösterdiği forumda bu yıl da sponsor olarak katılan Aksa, geniş ürün gamı ve hizmetlerini tanıtma fırsatı buldu.

Afrika Enerji Forum’unda değerlendirme yapan Aksa Jeneratör Pazarlama Genel Müdürü Volkan Karaçalı “Dünya çapında birçok farklı ülkede ürünlerimizi ve sürdürülebilirlik çalışmalarımız ile ülkemiz adına örnek teşkil etmekten gurur duyuyoruz. 176 ülkede kesintisiz enerji parolası ile sunduğumuz hizmetlerden ne denli memnun olunduğunu bu tarz fuarlarda karşılaştığımız yoğun ilgi ile tescilliyoruz. Bu durum bize her zaman gurur veriyor. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi Aksa Jeneratör’ün ulaşabildiği her yere ulaştırmak için ekstra mesai harcıyoruz ve bu konuda son derece mutluyuz. Katıldığımız bu uluslararası fuarlar sayesinde yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı buluyoruz. Önümüzdeki dönemde de pazar payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda farklı çalışmalarımızı ve yatırım planlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.