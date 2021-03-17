Türkiye’nin İlk Prefabrik Yapı Fuarı İstanbul’da Düzenlenecek
Koronavirüs ve deprem gibi doğal afetler sonucunda modüler yapılara sadece bir yılda talep yüzde 40 oranında artarken dünyada pazarın büyüklüğünün ise 2027 yılına kadar 106,22 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Her geçen gün ilginin arttığı bu yapılar konut fabrika, hastane gibi çeşitli alanlarda kendini gösterirken inşaat sektörünün de geleceğine ışık tutuyor. Öyle ki artan talep fuar ihtiyacını beraberinde getirdi. Bu kapsamda Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından ülkemizde 16-18 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ilk defa düzenlenecek "Prefabrik, Modüler, Mobil Ev ve Yapı Sistemleri Fuarı" 250 katılımcı firma ve 20 bin ziyaretçi hedefi ile sektörün buluşma noktası olacak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, sadece sağlık alanında değil hayatımızda birçok alanda değişikliğe neden oldu. Yaşam biçimi değişikliğimiz bazı alanları olumsuz etkilerken bazı alanlarda ise tam tersi rağbeti arttırdı. Bu alanların başıda ise pademiden, kalabalıktan nasıl kaçarız sorusu ile modüler yapılar geliyor. Nitekim salgın döneminde arsa alımlara talep patladı. Bu gibi alanlara yapılacak evleri de prefabrik yapılar oluşturunca sektör hiç olmadığı kadar yoğunluk yaşıyor. Ayrıca bu duruma doğal afet sonrası oluşturulan prefabrik yapılar ve virüsle mücadele kapsamında kurulan sahra hastaneleri eklenince bu hareketlilik daha çok arttı.
Modüler Yapılara Dair Her Şey Bu Fuarda
Bu durum fuar firmalarının da dikkatini çekti. Bu kapsamda kolları sıvayan Tureks Uluslararası Fuarcılık, 16-18 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ilk defa düzenlenecek "Prefabrik, Modüler, Mobil Ev ve Yapı Sistemleri Fuarı” ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. Şimdiden sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer alan fuar; tiny House’lardan prefabrik fabrikalara, bunglov evlerden yeşil yapı malzemelerine, geçici konut binalarından mobil tuvaletlere kadar geniş ticaret ağı ve ürün çeşitliliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.