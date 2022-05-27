Türkiye’nin İlk Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinden İstihdam Atılımı

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM, istihdamı artırmaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor. GEBKİM bünyesinde kurulan Teknoloji Geliştirme ve Çözüm Merkezi (GEBTEK) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda GEBKİM OSB içerisinde yer alacak İŞKUR şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İŞKUR İl Yöneticileri, GEBKİM Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetliler katıldı.

ÇALIŞANLAR VE FİRMALAR ARASINDA KÖPRÜ KURACAK

Bölgenin kalkınmasına ve yeni istihdam yaratılmasına verdiği önemle bilinen GEBKİM OSB’in İŞKUR işbirliği ile hayata geçen ofis ile birlikte bölgede çalışanlar ile firmalar arasında köprü kurulacak.

GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı: “BÖLGEMİZDE ARTI İSTİHDAM OLUŞTURACAĞIZ”

Açılışta konuşan GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı istihdamı destekleyici adımlara her zaman öncelik verdiklerini belirterek, “GEBKİM içerisinde faaliyet gösteren teknoloji geliştirme merkezimiz koordinasyonuyla da bu süreci yürütüyoruz. Bu kapsamda daha önce de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi istihdam ofisimiz, kaymakamlığımız ve İŞKUR ile işbirliğine gitmiştik. Kısa bir süre önce yine burada OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat büromuzun açılışını gerçekleştirmiştik. Kimya üreticilerini tek bir adreste bir araya getiren örnek ekosistemimizin rolü burada çok etkilidir. Kurulacak bu tesis ve inşaatı devam eden bunun gibi yatırımlar sayesinde bölgemizde artı istihdam oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay: “DİĞER OSB’LERDE DE YAYGINLAŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

GEBKİM OSB bünyesinde kurulan İŞKUR şubesinin büyük önem taşıdığını ve bu şubelerin diğer OSB’lerde de yayınlaşmasını sağlayacaklarını belirten Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise açıklamasında, “GEBKİM’in eğitime verdiği önemi biliyoruz. Biz de Kocaeli’de Halk Eğitim Merkezi açarak burada yürütülecek eğitimlerle birlikte istihdama katkı sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz: “YILDA 60 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ”

İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz açılan ofisin bölgedeki firmaların istihdam sağlaması için hızlı adım atmasına olanak sağlayacağını vurgulayarak, “Dünyanın en büyük sorunlarından biri işsizlik. Kocaeli’de 4 tane hizmet merkezimiz var. Yılda 25 bin iş yeri ziyareti yapıyoruz. Yılda 60 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir: “İLÇEMİZİN BUNA İHTİYACI VAR”

Açılan ofisin iş arayanlar ve işverenler için bir buluşma noktası olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de yaptığı açıklamada, “Ülkemizin ekonomisine, istihdama yapmış oldukları katkılardan dolayı çok değerli sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. İlçemizin buna ihtiyacı var. Bu hizmetlerin başında da İŞKUR hizmet noktaları geliyor. Bir taraftan insanlar iş arıyor, bir taraftan da sanayicilerimiz çalışan arıyor. Gerçekten güzel bir hizmet. Bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” temennisinde bulundu.