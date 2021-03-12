TÜRKİYE’NİN GLOBAL MODA MARKASI COLIN’S 6 ÜLKEDE 16 YENİ MAĞAZA İLE BÜYÜYOR

Türkiye’nin jean odaklı öncü moda markası COLIN’S, Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde açtığı yeni mağazalarla büyümesini sürdürüyor. Marka, 2021 yılında Türkiye başta olmak üzere Rusya, Fas, Ukrayna, Belarus ve Romanya’da toplam 16 mağaza açıyor. Yeni mağazalarla birlikte COLIN’S’in yurt içi mağaza sayısı 191’e, yurt dışı mağaza sayısı 416’ya yükselirken toplam mağaza sayısı 608 olacak.

Pandemi döneminde hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyümeyi sürdürdüklerini ve mağaza açmaya devam ettiklerini vurgulayan COLIN’S Global Pazarlama Direktörü Önder Ön şunları söyledi:

“COLIN’S olarak dünyanın 38 ülkesinde 600’ü aşkın mağazamızda günün 24 saati hizmet veriyoruz. Türkiye dışında Rusya, Ukrayna, Romanya, Belarus, Fas, Irak ve Gürcistan’ı başlıca pazarlarımız olarak görüyor; tüm dünyada 120 milyonun üzerinde müşterimize COLIN’S deneyimini yaşatıyoruz. Bu deneyimin daha fazla jean severe ulaşması için mağazalarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. 2021’in başından bu yana Rusya’da 1, Fas’ta 2, Ukrayna’da 1 mağazamız açıldı. Yıl sonuna kadar Türkiye’de 2, Rusya’da 7, Belarus’ta 1, Romanya’da 2 mağazamızın açılışları için de planlamalarımız tamamlandı. Bunların dışında genç nüfusunun bizleri heyecanlandırdığı bazı pazarlarda da 8 mağazamız için görüşmelerimiz sürüyor.”

Türkiye’deki toplam mağaza alanı 72 bin metrekare oldu

Türkiye’deki genç nüfusu çok önemsediklerini ve planlarını gençlere COLIN’S deneyimini yaşatma hedefiyle şekillendirdiklerini belirten Ön, “5 Mart’ta Maltepe Park AVM’deki mağazamızı büyüterek yeniden hizmete açtık. Bu mağazanın açılmasıyla birlikte Türkiye’de müşterilerimize hizmet verdiğimiz toplam alan 72 bin metrekareye ve toplam çalışan sayımız da 2 bin 250’ye yaklaştı. Jean odaklı ürünlerimizi daha fazla mağazamızda müşterilerimizle buluşturmak için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Pandemide online satış yüzde 70 arttı

Pandemi dönemindeki mağazaların kapalı olduğu aylardaki satışlara ilişkin de bilgi veren Ön, “Yurt dışı satışlarımız da dahil olmak üzere online satışlarımızda yüzde 70 artış oldu. Temmuz itibari ile bu oranlar yıllık ortalama yüzde 30 seviyelerine geriledi. Pandemi öncesi e-ticaretin toplam ciromuzdan aldığı pay yüzde 4,7 iken pandemi sonrası bu oran yüzde 7,3 e çıktı” ifadelerini kullandı.