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Türkiye’nin girişimci kadınlarına tam destek

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi” etkinliği, Türkiye’nin girişimci kadınları ile sektörünün öncüsü yerel ve uluslararası kurumları buluşturdu.

İş Dünyası 24.12.2020, 13:32
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Türkiye’nin girişimci kadınlarına tam destek

Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki Girişimci Kadınlar, Sektörünün Öncü İsimleri ile Buluştu!

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi” etkinliği, Türkiye’nin girişimci kadınları ile sektörünün öncüsü yerel ve uluslararası kurumları buluşturdu. Ülkemizde 115 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini yürüten Mobil Oil Türk A.Ş.’nin, yerel ve uluslararası büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için girişimci kadınlara fırsatlar sunan WEConnect International ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile hayata geçirdiği organizasyon; kendi işini kuran çok sayıda kadına networklerini geliştirme imkanı sundu. Etkinliğe katılan kadınlar; kurumsal firmaların yöneticileriyle tanışarak, ürün ve servislerini anlatma imkanı elde etti. Etkinlik serisinin 2021’de de devam etmesi hedefleniyor. Ayrıca organizasyon kapsamında girişimci kadınlara online eğitimler verilmesi planlanıyor.

Mobil Oil Türk A.Ş., Türkiye’nin girişimci kadınlarının tedarik zincirinde daha fazla güçlenmeleri amacıyla yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Mobil Oil Türk A.Ş.’nin dünyanın bir çok ülkesinde kendi işini kuran kadınlara, yerel ya da uluslararası büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için fırsatlar sunan WEConnect International ile düzenlediği “Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi” etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Etkinlik; WEConnect International Türkiye Direktörü Nilay Çelik, Mobil Oil Türk A.Ş. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Stratejik Otomotiv Müşteriler Müdürü Eda Demir, ile TEB İşletme Bankacılığı Kullanıcı Deneyimi ve Ürün Tasarım Yöneticisi Seçil Kurt’un açılış konuşmaları ile başladı. Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki çok sayıda girişimci kadının katıldığı organizasyonda; “Kurumlar Anlatıyor! - Satın Alma ve Tedarikte Çeşitlilik” başlıklı panel ile devam etti. Panelde; yerel ya da uluslararası büyük kurumların satın alma ve tedarik süreçlerine ilişkin bakış açısı mercek altına alındı. Etkinlik, “Üyelerimiz WEConnect International’ı Anlatıyor” başlıklı oturumla devam etti. Oturumda, WEConnect International üyesi ve “WOMEN OWNED” sertifikalı iş yerlerinin sahipleri olan kadın  konuşmacılar, WEConnect International’in sağladığı fırsatlar hakkında bilgiler verdi.

Paralel tanışma seansları düzenlendi!

Kurumsal firmaların satın almaya ve tedarikte çeşitliliğe yönelik bakış açılarının ele alındığı etkinlikte WEConnect International’in üyesi ya da destekçisi olan birçok yerel ve uluslararası kurumsal şirketin yöneticilerinin katılımıyla paralel tanışma seansları düzenlendi. Söz konusu seanslarda, Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki girişimci kadınlara ürün ve servislerini söz konusu kurumsal firmalara anlatma fırsatı da sağlandı.

Türkiye’deki çalışmalarını 8 yıldır sürdürüyor!

Çalışmalarına 2009, Türkiye’deki faaliyetlerine ise 2012 yılında başlayan WEConnect International, dünyanın birçok ülkesindeki girişimci kadınların; yerel ya da uluslararası büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları hedefi ile çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Çalışmalarını 120’den fazla ülkede yürüten WEConnect International’in kadın sahipliğindeki işletme ağına, WECommunity sistemi üzerinden kayıt olan kadınlar, diğer tüm işletmelerle bağlantı kurabiliyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 20 ülkede ofisi olan WEConnect International’in 350’yi aşkın kadın sahipliğinde şirket üyesi bulunuyor. WEConnect International, uluslararası kurumların toplamda yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık “satın alma” bütçesinin bir bölümünü kadın sahipliğindeki işletmelere yönlendirilmesine destek olmayı hedefliyor.

Farklı bölgelerdeki girişimci kadınlara ulaşılacak!

Kadınların sahibi olduğu işletmeleri desteklemek adına çalışmalar yürüten ve ilkini düzenlediği “Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi” etkinliği ile üye sayısını artıran kuruluş, yıl sonuna kadar 500 girişimci kadına ulaşmayı amaçlıyor. Pandemi döneminde online olarak düzenlenmesine karşın yoğun ilgi gören etkinlik ile çok sayıda girişimci kadının WEConnect International ağının sunduğu avantajlardan faydalanması amaçlanıyor. Söz konusu etkinlik ile İstanbul dışındaki girişimci kadınlara ulaşılması, kadınlara yeni işbirliği fırsatlarının sunulması hedefleniyor. WEConnect International ile başlattığı işbirliğine 2021 yılında da devam etmeyi planlayan Mobil Oil Türk A.Ş., bu kapsamda Marmara, Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki girişimci kadınlara ulaşmayı amaçlıyor. Mobil Oil Türk A.Ş., ayrıca girişimci kadınlara online eğitimler de vermeyi planlıyor.

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