Türkiye’nin ‘En İyi Yönetilen Şirketleri’ açıklandı

Deloitte Private tarafından Türkiye’de bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ programı kapsamında ödüllendirilen şirketler açıklandı. Dünya genelinde 40 ülkede uygulanan program kapsamında; yıllık 30 milyon TL’nin üzerinde ciroya sahip, beş yaşından büyük, 25 ve üzeri çalışanı olan, Türkiye’de kurulu, kontrolü Türklere ait ve halka açık olmayan şirketlerin başvuruları değerlendirmeye alındı. Deloitte koçları tarafından yapılan ayrıntılı incelemeler sonucunda finalist olan şirketler jüri karşısına çıktı.

Batu Aksoy (Aksoy Holding CEO ve Başkan Yardımcısı), Hakan Aygen (TSKB Genel Müdür Yardımcısı), Orhan Turan (Türkonfed Yönetim Kurulu Başkanı), Umran İnan (Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Danışmanı) ve Zeynep Bodur Okyay’dan (Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su) oluşan jüri, aday şirketleri strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar olmak üzere dört ana başlıkta inceledi.

‘En İyi Yönetilen Şirketler’ (BMC/Best Managed Companies) programının jürisi

Jüri değerlendirmesinin ardından aday şirketlerden Asaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic A.Ş., İzeltaş İzmir El Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş., Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş., ve Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş. ödüle layık görüldü.





Deloitte Private Lideri Özgür Öney

Yerli şirketlere rehberlik

Deloitte Private Lideri Özgür Öney, Türkiye’de üçüncü kez gerçekleştirilen program aracılığıyla şirketlere iyi yönetim prensiplerinin uygulanması konusunda rehberlik görevi üstlendiklerini belirtti. Öney, “Programla, iyi yönetim konusunda şirketlerin farkındalığının artırılması, ülke ekonomisinin değerleri haline gelmiş Türk şirketlerinin hikayelerinin ortaya çıkarılması ve bu hikayelerin ulusal ve uluslararası platformlarda iş dünyasına tanıtılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de Koç Üniversitesi’nin akademik destekçisi olduğu programa, İngiliz Ticaret Odası (BCCT), Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) iş ortakları olarak destek veriyor.