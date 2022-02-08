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TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ BELLİ OLDU

TOBB öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliği ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi. Cirosunu 2 yılda yüzde 5.808 oranında artıran İstanbul merkezli Tripenia Bilişim Turizm A.Ş. firması ilk sırayı aldı. İlk 100’deki şirketler, Türkiye’den 13 kat daha hızlı büyüdü.

İş Dünyası 08.02.2022, 16:35
TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ BELLİ OLDU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğinde, şirketlerin 2017-2019 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı.

Listede 29 farklı ilden ve 32 ayrı sektörden şirketler yer aldı. İlk 100’deki şirketlerin, Türkiye’den 13 kat daha hızlı büyüdüğü görüldü. En hızlı büyüyen şirketlerin 33’ü İstanbul’dan, 14’ü Ankara, 9’u ise İzmir’den çıktı. Cirosunu 2 yılda yüzde 5.808 oranında artıran İstanbul merkezli Tripenia Bilişim Turizm A.Ş. firması ilk sırayı aldı. Ankara firması Türktem Bilişim İnşaat LTD. ŞTİ yüzde 2.543 büyüme oranıyla ikinci, Antalya merkezli Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sistemler A.Ş. ise üçüncü oldu.

Türkiye 100 sonuçları; Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve çok sayıda Oda-Borsa Başkanı ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un da katılımı ile Ankara’da düzenlenen törenle açıklandı.

TOBB’un Türkiye’nin en hızlı büyüyen KOBİ’lerini belirleyerek ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmeyi hedeflediği Türkiye 100 programında Vodafone da, KOBİ’lere yönelik ücretsiz destek paketleriyle katkıda bulundu. Bu kapsamda, programa başvuran ve kazanan tüm KOBİ’lere dijital pazarlama ve e-ticaret çözümü ailesinden çeşitli çözümleri ücretsiz sundu.

-Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuşmasında girişimciliğin ekonomik gelişme ve kalkınmanın can damarı olduğuna işaret ederek, “Bir ülkede girişimci sayısı ve buna bağlı olarak kurulan şirket sayısı arttıkça, ekonomik büyüme de ivme kazanmaktadır” dedi. Bakan Muş şunları söyledi: “Girişimci, mevcutla yetinmeyen, ufku geniş olan, toplumun ihtiyaç ve önceliklerini sezebilen, koşulları iyi okuyan, en yükseği hedefleyen ve aynı zamanda ileriyi görebilen kişidir. Bugün burada ödül almaya hak kazanan, ülkemizin en hızlı büyüyen 100 şirketi, girişimciliğin ve sağlıklı rekabetin önemini kavramış; yeni fikirleri hayata geçirmiş ve sektöründe öncü hale gelmiş oyunculardır. Biz başta bu 100 şirket olmak üzere tüm şirketlerimizi ve markalarımızı milli servetimiz olarak görüyoruz. Bu şirketler büyüdükçe ekonomimiz büyüyecek, ekonomimiz büyüdükçe ülkemiz dünya ekonomisi içerisinde daha üst sıralara tırmanmış olacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak her bir girişimcimize Ya bir yol açacağız, ya bir yol bulacağız ya da yol göstereceğiz. Türkiye’nin geleceği aydınlıktır. Biz felaket senaryoları yazanlara prim vermiyoruz. Türkiye’nin potansiyeline güveniyoruz. Bu ülkenin hem insan kaynağı açısından hem yatırım ortamı açısından gayet güçlü bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Yeter ki ülkemize güvenelim, yeter ki el ele verelim. Türkiye’nin çözemeyeceğimiz hiçbir sorunu yok.”

  

-TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama büyümesinin yüzde 498 olduğuna dikkat çekerek, “Bu çok çarpıcı bir rakam” dedi. Hisarcıklıoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bu şirketler Türkiye’deki milli gelir artışının 13 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise, ortalama yüzde 212 artırdılar. 2019 yılında her bir şirket ortalama, 65 milyon TL’lik satış yaptı. Yine her biri ortalama 113 kişiye istihdam sağladı. 2017-2019 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 148 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 76’sı ihracat yapıyor. Tam 78 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100’e girmeye hak kazanan şirketlerimizi yürekten kutluyorum. Bu başarı elbette kendiliğinden gelmiyor. Hızlı büyüyenler, hem genç, hem yenilikçi, hem de sürdürülebilir şirketler. Herkesin bildiği işleri, çok farklı bir anlayışla yapıyorlar. Dijital teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar.”

-Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise değerlendirmesinde: “Ülke ekonomisinin can damarı olan KOBİ’ler, toplam işletme sayısının %99,9’unu oluşturuyor. Pandemiyle birlikte KOBİ’ler dahil her ölçekten işletmenin dijitalleşmesinin şart olduğunu hep birlikte gördük. Bu dönemde işletmelerin yeni dünyaya ayak uydurmaları ve rekabetçi güçlerini artırmaları için öne çıkan konulardan biri de e-ticaret ve dijital pazarlama oldu. Bu tespitten hareketle, KOBİ’lerin dijital pazarlama ve e-ticarete adaptasyonunu hızlandırmak için harekete geçtik. Bugüne kadar pek çok projeye imza attığımız değerli iş ortağımız TOBB ile bir kez daha güçlerimizi birleştirerek TOBB Türkiye 100 programına dahil olduk. Bugün ödül alan KOBİ’lerimizi tebrik ediyoruz” ifadesini kullandı.

-Ülke genelinden 13 kat daha hızlı büyüdüler

Rakamlar, Türkiye 100 şirketlerinin Türkiye’den 13 kat hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Türkiye 100 şirketleri tek bir şirket gibi kabul edildiğinde; 2019 yılı toplam cirosu 6,47 milyar TL, 2019 yılı ortalama cirosu 64,7 milyon TL. 2020 yılındaki toplam istihdam 11.339 kişi, şirket başına ortalama istihdam ise 113 kişi oldu. 2017-2019

dönemindeki ortalama büyüme oranı ise yüzde 498 olarak görüldü.

-Bilgisayar programlama ve danışmanlık firmaları ağırlıkta

Türkiye 100 listesinde 32 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk, bilgisayar programlama ve danışmanlık alanında görüldü. Bunu; makine ve ekipman imalatı, toptan ticaret, fabrikasyon metal ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler ile mimarlık ve mühendislik faaliyetleri izledi.

-En hızlı 100’ün 76’sı ihracat yapıyor

En hızlı büyüyen 100 şirketten 76’sı 78 farklı ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yapılan ülkeler arasında da 25 firmanın ürün ihraç ettiği Almanya öne çıkıyor. Almanya’yı, Birleşik Krallık, Azerbaycan, İtalya, Fransa, Suudi Arabistan, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Hollanda, Irak, İsrail izliyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin Covid-19 sürecinde uzaktan çalışma şekline uyum sağladığı dikkat çekiyor. Bu süreçte 67 en az bir kamusal destekten yararlandığı belirtti. En fazla yararlanılan kamusal destekler ise: Kısa Çalışma Ödeneği, kamu bankalarının destek paketleri, istihdam destekleri, vergi ve prim ödemeleri.

-CEO’ların yaş ortalaması 42

Türkiye 100 şirketlerinin yarısından fazlası önümüzdeki 1 yıl içinde finansman arayışında olduğunu belirtti.

COVID-19 sürecinde şirketlerin 48’i finansman ihtiyacını öz kaynaklarından karşılarken, 52’si kamu/özel banka kredi imkânlarından yararlandı. Önümüzdeki 1 yıl içinde finansman arayışı olan firma sayısı 60. Şirketlerin yüzde 41,7’si 10 milyon TL’den fazla finansmana ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Şirketlerin yüzde 26,7’si ilave finansmanı işletme sermayesi ve makine/tesisat yatırımı için kullanacak.

-Yüzde 10’unda kadın yönetici var

Türkiye 100 listesinde genç yöneticileri olan genç şirketler var. Şirketlerin yaş ortalaması (kuruluş yılı) 11,2 yıl. CEO’ların (Genel Müdürlerin) yaş ortalaması 42. En hızlı büyüyen 100 firmanın 10’u kadınlar tarafından yönetiliyor.

Türkiye 100 listesindeki şirketlerde nihai karar merci konumundaki kişilerin eğitim seviyelerinin de yüksek olması dikkat çekti. Listedeki 85 şirketin yetkili kişileri en az üniversite mezunu. En hızlı büyüyenlerin büyük kısmı hizmet içi eğitimin önemli olduğunun farkında. Söz konusu 100 şirketin 89’u çalışanlarının niteliklerini artırmaya yönelik kurum içi ve/veya kurum dışı eğitim faaliyetleri düzenlediklerini açıkladı.

Türkiye’nin Hızlı Büyüyen Şirketleri içerisinde; çalışanlarının kendi işlerini kurmasına yardımcı olan şirket sayısı ise 39.

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