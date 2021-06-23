Türkiye’nin en beğenilen şirketleri listesinde mobilyada Yataş yine zirvede 

Mobilya ve yatak sektörünün lider şirketlerinden Yataş Grup, Capital Dergisi tarafından düzenlenen “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması”nda, mobilya sektörünün en beğenilen şirketi seçildi. Türkiye’nin en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken, sektörlerin en beğenilen şirketleri ise ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi.

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Başta bu araştırmayı organize eden Capital Dergisinin kıymetli ekibi olmak üzere bizi mobilya sektörünün en beğenilen şirketi seçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Böylesine büyük ve kapsamlı bir araştırmada birinci seçilmek bizim için onur ve önemli bir motivasyon kaynağı…

Kurulduğumuz ilk günden bu yana hep daha iyisine ulaşma hedefinde olduk. “Başardık, hedeflerimize ulaştık” diyerek motivasyonumuzu hiç düşürmedik. Hep çok çalıştık, en zor anlarda bile bir adım da olsa hep ileriye, hep ileriye yürüdük! Kalitemiz, trendleri yansıtan tasarımlarımız, estetik ve zengin ürün gamımızla müşterilerimizin evlerini güzelleştirerek hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Tasarım ve Ar-Ge’ye sürekli yatırım yapıyor, tüm süreçlerimizi kusursuz hale getirmek için kendimizi geliştiriyoruz. Her yıl başarı çıtamızı daha yukarıya çıkarıyoruz. Tek amacımız var; müşterilerimizin güvenine layık olmak. Bundan sonra da en iyisini yapmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.