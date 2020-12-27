Türkiye’nin 10 başarılı genci online ödül töreni ile açıklandı

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Türkiye Derneği adına JCI İstanbul Şubesi tarafından 26 yıldır gerçekleştirilen TOYP -Türkiye'nin 10 Başarılı Genci projesi, toplumsal gelişime önemli katkıları bulunan ve daha iyi yarınların peşinde koşan ülkemizin başarılı gençlerinin çalışmalarını görünür kılmayı, onları daha duyarlı ve aktif vatandaş olmaları yönünde teşvik etmeyi amaçlıyor. 26 sene önce Türkiye'de başlayan “Türkiye'nin On Başarılı Genci” programı, bu süre içerisinde alanında başarılı işlere imza atan birçok Türk gencini dünya sahnesine taşıyan bir başarıya ulaştı.

JCI Türkiye tarafından bu sene ilk çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ‘’Outstanding Young Persons Summit’’ zirvesi finalinde gerçekleşen “2020 TOYP & JCI Türkiye Ödül Gecesi”nde ‘Türkiye’nin On Başarılı Genci” kamuoyuna açıklandı.

2020 TOYP Türkiye Kategori Birincileri;

İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik; Sn. Hazel TOPÇU Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi; Sn. Onursal ADIGÜZEL Bilimsel Önderlik; Sn. Doç. Dr. Ceren YARAR FISHER Kültürel Başarı; Sn. Cem ESEN Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik; Sn. Ece GÖZEN İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı; Sn. Murat TURGUT İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet; Sn. Mehmet ATAKAN FOÇA Fen ve Teknik Gelişme; Sn. Doç. Dr. Aydan DAĞ Kişisel Başarı; Sn. Hande ARI Tıbbi Yenilik ve Buluşlar; Sn. Dr. Öğretim Üyesi Fatih İNCİ JCI TÜRKİYE Senato Ödülü; Sn. Karsu DÖNMEZ

2.000 kişinin katılım gösterdiği Gala Gecesine 2020 JCI İstanbul Şube Başkanı Gökhan Barışkan, 2020 JCI Türkiye Senato Başkanı Burak Güner ve 2020 JCI Türkiye Başkanı Altuğ Türkdalı’nın konuşmaları ile başlayan Gala Gecesi, her kategori birincisinin katılımcılara tanıtılması ve online olarak gala törenine katılımları ile devam etti. Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden İlhan Şeşen online müzik dinletisi gerçekleştirdi. Kültürel Başarı kategori birincisi Cem Esen ise online piyano resitali gerçekleştirdi.

2020 JCI İstanbul Şube Başkanı Gökhan Barışkan “Beyin göçünün önemli bir tehdit olduğu ülkemizde, harika işler başaran ve keşfedilmeyi / takdir edilmeyi bekleyen yüzlerce gencimiz var. 26 yıldır coğrafyamızdaki onlarca değişkene rağmen istikrarlı bir şekilde ülkemizdeki 10 başarılı genci seçen, onları onore eden ve bunu hiçbir ticari kaygı gütmeden tamamen sponsorlar vasıtasıyla, gönüllülük esasına göre yapan tek organizasyon TOYP ödülleridir. Bu organizasyonun bir parçası olmak, bu organizasyonu düzenleyen kuruma başkanlık etmek şahsen benim için gurur verici. Her sene seçtiğimiz 10 başarılı gencimizin başarılarıyla diğer gençlerimize de ilham vermesi ve bayrağımızı gururla dalgalandırması en büyük temennimiz.” dedi.

10 kategori kapsamında yapılan yüzlerce başvuru, alanında uzman ‘jüri komitesi’ tarafından değerlendirildi. Jüriler arasında; Türkiye Eğitim Vakfı Kurucusu İbrahim Betil, Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Türkkariyer Yönetim Kurulu Başkanı İlham Süheyl Aygül, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler, Prof. Dr. Yusuf Baran, Adalar Eski Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, Prof. Dr. S. Semahat Demir, E-Bebek Kurucusu Halil Erdoğmuş, Harvard’lı Ödüllü Dr. Furkan Burak, Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı Başkanı Meryem Salman, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Kurucu Başkanı Emrah Kurum, Yönetmen Ezel Akay, Besteci ve Aranjör Utar Artun gibi bir çok değerli isimler yer aldı.

2020 yılı TOYP Türkiye Birincileri, ayrıca 2021 yılında gerçekleşecek olan ‘TOYP Dünya Finali’nde,Türkiye’yi temsil ederek başarılarını uluslararası platforma taşıma şansına sahip olacaklar.

TOYP Ödül Töreni öncesinde bu sene ilk kez gerçekleştirilen online Outstanding Young Persons Summit (OYPS) zirvesinin konukları arasında önemli isimler vardı. İlk oturumda World Business Angel Investor Forum Dünya Başkanı aynı zamanda JCI Global Marka Elçisi Baybars Altuntaş yer aldı.

Bir sonraki oturumda Türkiye'nin ticari diplomasideki öncü kurumu olan ve JCI Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) ile beraber ortak bir panel gerçekleştirildi. Oturumun moderatörlüğünü JCI Türkiye 2012 Başkanı ve DEİK Kamboçya İş Konseyi Başkanı Volkan Öztürk üstlenirken, oturumda DEİK Türkiye - Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Berna Akyıldız, DEİK Türkiye - Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı ve DEİK Türkiye - Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Bayram Akgül yer aldı.

OYPS kapsamında gerçekleşen son oturumda önceki dönem TOYP dünya birincileri ağırlandı. TOYP Türkiye Talks'un ilk konukları arasında ünlü astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil ve başarılı girişimci Ahmet Kuzubaşlı vardı.

OYPS finalinde bu sene ilk kez TOYP Ödül Töreni ile eş zamanlı olarak JCI Türkiye Ödül Töreni de online olarak gerçekleştirildi. TOYP jürileri, Akademisyenler, İş İnsanları ve JCI Senatörlerinden oluşan jüri komitesinin değerlendirdiği toplumda pozitif değişim yaratan başarılı JCI Türkiye projeleri, üyeleri ve şubeleri farklı kategorilerde ödüllendirildi.

TOYP Türkiye, 26 yıllık geçmişinde ‘18 Dünya Birincisi’ çıkararak TOYP Dünya genelinde üstün bir başarıya imza attı.