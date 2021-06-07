Türkiye’den FCI’ya kabul edilen ilk katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk oldu!

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, uluslararası ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve vadeli ihracatı destekleyen 90'dan fazla ülkede 400'e yakın üyesi bulunan FCI’ya Türkiye’den üye olan ilk katılım finans kuruluşu olma unvanını elde etti.

Kuveyt Türk, ihracat yapan tüm tüzel müşterilerine, yurt dışı vadeli mal ve hizmet satışları için tahsilat yönetimi, alacak garantisi ve finansman ürünlerinin bir arada bulunduğu kapsamlı bir hizmet sunacak.

Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak, “İhracatçılarımızı, ülke ekonomimizin dinamosu ve diğer sektörleri harekete geçiren bir lokomotifi olarak görüyoruz. Üretimi, ihracatı ve yatırımı odağımıza alarak ilerliyor ve stratejik öneme sahip olan ihracat firmalarımıza, ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirerek destek oluyoruz. İhracatçılarımızın yurt dışı alacaklarını garanti altına alacak ve tahsilat hizmeti vermemizi sağlayacak FCI üyeliğimiz ile bir kez daha ihracatçılarımızın yanında olduğumuzu göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de bir ilke imza atarak bu işlemleri ülkemizde faizsiz finans esaslarına uygun olarak yapan ilk katılım finans kuruluşu olmamız da ihracatçılarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak ifade edilebilir. Yeni ürün ve hizmetler geliştirerek ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Geniş ve güçlü muhabir ağına, yeni üyesi olduğu FCI’nın da gücünü katan Kuveyt Türk, ülkemizin ihracat hacminin %70’ini oluşturan mal mukabili ihracat yapan firmalara, önümüzdeki aylardan itibaren mevcut pazarlarda genişleme ve yeni pazarlara güvenle açılma imkânı sunacak.