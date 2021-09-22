Türkiye’den bir dünya yıldızı doğuyor: Dalgakıran’ın 2030 vizyonu; globalde ilk 5’e girmek!

Bu kapsamda; Dalgakıran Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ve İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young da geniş bir paydaş grubunun katılımıyla düzenlenen Vizyon 2030 toplantısında; önümüzdeki sürece ilişkin hedeflerini açıkladı.

Kuruluşunun 56’ncı yılında kendine 2030 vizyonu kapsamında global ölçekte öncü hedefler belirleyen Dalgakıran Grubu, 1 milyar dolarlık ciro hedefi ve artı 5 bin kişilik istihdam yolunda, Türkiye’nin en önemli profesyonellerinden Steven Young’u gruba dahil etti. Dalgakıran Grubu, Mandarin Oriental İstanbul’da, dünyada sermayenin yeni yönü, dijitalleşme, küresel trendler ile grubun gelecek vizyonunu dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen paydaşlarıyla paylaştı. Teknoloji ve Sanayii Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın da katılımıyla düzenlenen “Vizyon 2030” isimli toplantıda Dalgakıran Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran firmanın yarım asrı aşan tarihini anlatırken, Dalgakıran Grubu’nun yeni İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young da şirketin gelecek vizonunu aktardı.

56 yıldan bu yana hayata geçirdiği yatırım ve atılımlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan, Türkiye’nin en büyük endüstriyel kompresör üreticisi ve ihracatçısı Dalgakıran Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, “Ülkemizin en değerli profesyonellerinden Steven Young’ın, Dalgakıran’da devraldığı bayrağı daha da yukarılara taşıyacağına yönelik inancımız tam. Steven Young, iş hayatındaki engin tecrübesi ve birikimiyle; Dalgakıran Grubu’nun hem yurt içi hem yurt dışı pazarlardaki ticari gelişimine büyük katkılar sunacak” dedi.

Uluslararası dev transfer

Vizyon 2030 toplantısında konuşmasını “Bu toplantı; globalde ilk beş arasına girme toplantısı” diyerek açan Dalgakıran Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, şu açıklamaları yaptı: “Bizim yaptığımız, dünyada iddialı ve güçlü bir marka yaratma sevdası. Bilgi ve becerimize çok ciddi katkılar yapacak yeni iş birliklerine ihtiyacımız var. İnsan kaynağımızda bizi bu noktada doğru bir şekilde bilgilendirecek ve bu savaşı verecek yeni bir organizasyon gerekiyordu. O noktada da sevgili Steven Young ile buluştuk. Steven Young’a teklifte bulunduğum zaman önceden şöyle düşündüm; bu kadar büyük bir şirketi yöneten birisi, -çok örneği de yok-, böyle maceralı bir alana atılır mı? Steven Young da zaten çok düşünmedi, on dakikada bu konuda anlaştık. Benim hayat felsefem, heyecan biterse hayat biter. Hedef kadar yolculuğun da keyifli ve heyecanlı geçmesi çok önemli. Çünkü hedefe vardığınızda yeni hedefler belirliyorsunuz ki sürekli yolculuk heyecan içinde geçsin. Hayat da bir yolculuk. Steven Young ile beraber, Dalgakıran Grubu olarak büyümeye karar verdik. 2030 hedeflerimiz var. O hedefler; Türkiye’ye makine sektöründe, teknoloji sektöründe çok güçlü bir marka kazandırarak, bu ülkenin bunu yapabileceğini göstermek. Bu benim için de önemli; 20-25 yıldır söylediklerimizin yapılabileceğini bu ülkeye göstermiş olursam, kendimi çok mutlu hissedeceğim. Steven Young ile birlikte yeni hedeflerimize doğru güçlü bir şekilde yürüyeceğiz.”

Hedef 1 milyar dolar ciro; 5 bin kişilik istihdam

Dalgakıran Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young da “Son 500-600 yılda teknolojinin nasıl değiştiğine ve bizi nelerin beklediğine bakarsak; hızlı ve yıkıcı bir değişim var. 2000 yılındaki Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin yüzde 52’si artık yok. Türkiye’nin 2000 yılı İSO 1000 listesindeki şirketlerin de yüzde 41’i bugün yok. Sadece liste dışında değiller, yoklar. Bizim oyunun arakasında kalma gibi bir lüksümüz yok. Vizyonumuzu üç tane temel unsura yerleştiriyoruz: ‘Markalaşma’, ‘Küresel ayak izimiz’ ve ‘Teknoloji’. Bu vizyonun sonucunda 2030’da Dalgakıran Grubu’nun globalde ilk 5’e girmek gibi bir hedefi var. İhracatı ciddi bir şekilde artacak. Grup hedeflerine ulaştığı zaman, en az 5 bin artı istihdam sağlayacak. Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse, 1 milyar dolarlık bir ciro hedefimiz var. Türkiye’den bir dünya yıldızı doğuyor” diye konuştu.