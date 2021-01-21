Türkiye’deki yüzlerce işletme eşit işe eşit ücret politikası uygulayamıyor

Asgari ücretin açıklandığı ve maaş politikasının konuşulduğu gündemde; “Teknolojik İnsan” mottosunda bütünleşik hizmetler sunan Rasyotek’in Veri Güvenliği ve Teknolojisi Genel Müdür Yardımcısı Erdi Uysal, kamu ve özel sektördeki maaş gündemine yönelik açıklamalarda bulundu. Aynı sektör ve işletmede dahi ciddi oranlarda maaş farklılıklarının göründüğünü vurgulayan Uysal, yetkin çalışanın işi bırakmasının sebebinin doğru ücretin verilmemesi olduğunun da altını çizdi.

Çalışan hak ettiği maaşı aldığında mutlu oluyor

İşletmedeki maaş farklarının çalışanların iş verimliliğinde sorunlara yol açtığını sözlerine ekleyen Uysal, uluslararası birçok firmanın maaş artış trendlerini öğrenmek için araştırmalar yaptırdığını ve raporlar satın aldığını belirterek, “Rasyotek olarak tüm sistemleri tek kanaldan yönetmek için hayata geçirdiğimiz Süper Portal’da yer alan ‘Ücret Analizi Raporları’ ile sektörlerin çok önemli bir açığını kapatıyoruz. Özellikle yıllık zam döneminde işverenlerin doğru ücret politikalarını uygulayabilmeleri için meslek kodları bazında en düşük ve en yüksek ücretleri, en alt ve en üst ücret artış raporlarını müşterilerimizle paylaşıyoruz. Raporlarımızı sektör, meslek, bölge, il ve yıl bazlı olarak sunuyoruz. Böylece işverenler işe alım süreçlerinde ve personel maaş artış dönemlerinde iş verimliliğine katkı sağlıyor. Çalışanlar ise hak ettiği maaşı aldığı için mutlu oluyor, kuruma karşı daha fazla aidiyet hissediyor” dedi.

Çalışan maaşları ve zamları rakamların gerçekliğinde belirleniyor

Hazırladıkları raporda bulunan yönlendirmelerle doğru bir işletme ve çalışan için doğru bir ücret politikası yönettiklerini aktaran Uysal, “İşletmeler, çalışanların maaşını belirlerken, sektör ve bölge ortalamalarından ve hayatın gerçeklerinden uzak kararlar alıyor. Rasyotek olarak, Süper Portal ‘Ücret Analiz Raporu’ ile devreye giriyor, insan duygularından uzak bir şekilde doğru ücret artışının yapılmasını sağlıyoruz. Genel istatistiklerin gerçekliğinde sağlanan ücret artışlarıyla, işletmelerin çalışan sirkülasyon oranını düşürüyoruz. Böylece işletmeyi; sürekli yeni çalışan arayışı, personel eğitimi veya adaptasyon süreci gibi verim düşüren aşamalardan kurtarıyoruz. Doğrudan iş ve çalışan verimliliğine katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışanlara yanlış maaş veriliyor

“Her işletmede farklılık gösterse de çalışan maliyetleri tüm işletme giderleri içerisinde yüzde 50’nin üzerinde bir paya sahip’ diyen Uysal, sözlerine şöyle devam etti: “Süper Portal, ‘Ücret Analizi Raporu’ modülünde onlarca sektörden binlerce firmanın verileri bulunuyor. Bu verilerden oluşturduğumuz raporlarla sektörde gerçekçi maaşların belirlenmesine yardımcı oluyoruz. Elde ettiğimiz verilerden de yola çıkarak Türkiye’deki yüzlerce işletmenin yanlış ücret politikası uyguladığını görüyoruz.

Süper Portal’da 12 modül yer alıyor

Rasyotek’in uzun bir geliştirme süreci ve 10 milyon TL’yi aşkın sermaye yatırımıyla hayata geçirdiği Süper Portal; SGK, İŞKUR, MYK, KVKK gibi kamu kurumlarının takibinde olan iş süreçlerinin ve teşviklerinin yanı sıra tüm işlemleri tek kanaldan yönetmeye imkan tanıyor. Personel Teşvik Sistemleri’nden Kurumsal SGK Danışmanlığı’na, Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Modülü’nden Ücret Analizi Modülü’ne kadar ilk aşamada 12 farklı modül yer alıyor.