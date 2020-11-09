Türkiye’de ürettiği medikal trafolarla dünya sağlık sektörüne güç katıyor

Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye’de alçak ve orta gerilim trafo ile reaktör sektörünün lider firması konumunda olan Elektra Elektronik, pandemi döneminde hastane ve kliniklere medikal transformatör üretimi ile destek oluyor. Şirket, koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Yeşilköy’de inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin yanı sıra Türkiye genelinde yaklaşık 130 farklı hastane ve klinikte, tıbbı izolasyon güç paneli ve ameliyathane kontrol paneli sistemlerine yönelik özel çözümler sunuyor. Elektra Elektronik’in hastanelerin operasyon odalarında kritik önem taşıyan medikal transformatörleri; Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü, Mersin Entegre Sağlık Kampüsü, Konya Karatay Şehir Hastanesi, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi, Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi gibi Türkiye’nin dört bir yanındaki pek çok hastanede tıbbi izolasyon güç paneli ve ameliyathane kontrol paneli sistemlerinde yer alıyor.

“Pandemi döneminde cihazların sorunsuz çalışması daha da önem kazandı”

Medikal transformatörlerin hastaneler için kritik önem taşıdığını belirten Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar, sözlerine şöyle devam etti; “Bilindiği gibi pandemi sürecinde hastaneler mevcut kapasitelerinin oldukça üzerinde faaliyet gösterdiler. Bu dönemde ameliyathane ve operasyon odalarındaki cihazların sorunsuz çalışması çok daha fazla önem kazandı. Cihaz arızası sebebiyle oluşacak herhangi bir aksaklık sağlık hizmetinde ciddi bir duraksamaya sebep olabiliyor. Biz de ürettiğimiz medikal transformatörler ile bu olasılıkları devre dışı bırakarak operasyonların sorunsuz ilerlemesini sağlıyoruz. Hastanelerin ameliyathanelerinde ve operasyon odalarında hastanın durumunu takip eden ve operasyonun sorunsuzluğunu sağlayan çok sayıda elektronik cihaz bulunuyor. Gerek bu cihazlarda gerekse elektrik şebekesinde oluşabilecek arıza durumlarında olası bir kaçak akımdan dolayı hastalar veya sağlık ekibinin zarar görmesinin önlenmesi gerekiyor. Normal koşullarda düşük sayılabilecek kaçak akım değerleri operasyon masasında hayati sonuçlara neden olabiliyor. Bu nedenle sağlık kuruluşlarındaki enerji sistemlerinin özel medikal transformatörler ile koruma altına alınması gerekiyor.”

“Elektriksel cihazlar hastayı yaşatacak ve yaşamını kurtaracak derecede önemli”

Tıbbi ortamların elektriksel güç beslemesinin ortamın elektriksel güvenliğine göre seçildiğini belirten Şakar, “TSE, IEC ve IEE standartları, tıbbi ortamları hasta güvenliği ile ilgili olarak Grup 0, Grup 1 ve Grup 2 olmak üzere 3 gruba ayırmış durumda. Bu gruplardan elektrik enerji sürekliliğinin ve yalıtımın en kritik olanı ameliyathane, kardiyak alanları ve yoğun bakım ünitelerini kapsayan Grup 2 oluyor. 2. gruba giren ortamlardaki elektriksel cihazlar işlev olarak hastayı yaşatacak ve yaşamını kurtaracak derecede önem taşıyor. Bu ortamlardaki cihazların herhangi bir arızada ortamdaki kişilere zarar vermeden, kesinti yaşamadan çalışmaları gerekiyor. Bu sebepten dolayı Grup 2 yerleşimlerinde IT izole güç sistemleri kullanılıyor. Medikal transformatörler hastane ve kliniklerin operasyon odaları gibi son derece hassas alanlarda kullanılması nedeniyle diğer transformatörlere oranla izolasyon seviyelerinin daha yüksek olması gerekiyor. Elektra Elektronik’in medikal transformatörleri; yüksek gerilim darbelerine karşı dayanım gücü, iletkenlerle koruyucu toprak arasındaki izolasyon direnci seviyesi veya sargılardan oluşabilecek kaçakları önleme alanındaki hassasiyeti gibi konularda standart tip transformatörlere göre oldukça üstün bir konumda yer alıyor” dedi.

İngiltere, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Ürdün ve Kolombiya’ya ihracat

Elektra Elektronik olarak 6 farklı kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Şakar, “Sağlık sektörüne katma değer sunan medikal transformatörlerimizi İngiltere, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Ürdün ve Kolombiya’ya ihraç ediyoruz. Pandemi döneminde hem ülkemizde hem de dünyada sağlık sektörünün önemi daha da arttı. Bununla birlikte tüm dünyada yeni hastane inşaları oldu. Bu noktada ihracatımıza yeni ülkeleri eklemek için görüşmelerimiz devam ediyor. Medikal transformatörlerimizi akım gerilim seviyesi ve beslenme tipinin değişiklik gösterdiği ülkeler için özel olarak tasarlıyoruz. Örneğin Kolombiya’da 60 Hz üretim yapılıyor, çünkü oradaki gerilim 220 değil 120 volt. Ek olarak, sağlık sektörüne yönelik bu ürünleri EN-61558-2-15 standardına uyumlu olarak tasarlayıp ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi altında Avrupa standartlarında üretiyoruz” açıklamasında bulundu.