Türkiye’de ürettiği güneş panellerini ABD’ye ihraç ediyor

Çin devletine ait tek güneş paneli üreticisi olan HT Solar, İstanbul Tuzla’da UL ve diğer uluslararası sertifikalarla tescillenen standartlarda ürettiği güneş panelleri ile ABD ve Avrupa ülkelerinin güneş paneli ihtiyacını karşılıyor. Türkiye’de kurulduğu 2016 yılından bugüne küresel sevkiyatı 1 GW’ı geçen HT Solar, 2020 yılının ilk 10 ayında sadece ABD pazarına 300 MW’in üzerinde güneş paneli tedarik etti. Bu rakamla Türkiye’den ABD’ye en fazla güneş paneli ihraç eden firma olarak öne çıkan HT Solar,

son olarak ABD’de Oregon’da 15.33MWp kapasiteli GES projesine 375W Monokristal güneş panelleri, Maryland’de ise 26.78 MWp kapasiteli GES projesine 380W Monokristal güneş panelleri ile çözüm ortağı oldu.

“21 şirketi geride bırakarak Türkiye’den listeye giren tek firmayız”

2019 yılında sadece ABD pazarına 400 MW güneş paneli ihracatı gerçekleştirdiklerini, aynı istikrarı 2020

yılında da pandemiye rağmen sürdürdüklerini söyleyen HT Solar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa

Ahmet Beler, “ABD bizim en büyük pazarımız. Yıllık kapasitemizin yaklaşık %50’sini ABD pazarı için ayırıyoruz. 2015 yılından beri sektörün en prestijli listesi olan ve Bloomberg tarafından yayınlanan Tier 1 listesinde yer alan Çin devlet şirketi HT-SAAE’ye bağlı bir kuruluş olarak, ABD merkezli sektörün en prestijli kurumları arasında yer alan PV Evolution Labs (PVEL) tarafından 2020 yılında ‘’En İyi Performans Gösteren Üreticiler’den biri seçilerek dünya sıralamasında 6. sırada yer aldık. İstanbul’daki fabrikamızda ürettiğimiz güneş panelleriyle 21 şirketi geride bırakarak, listeye Türkiye’den giren tek üretici olduk. Güçlü konumumuz, yüksek kalite anlayışımız ve referanslarımız sayesinde yurtiçinde olduğu kadar, önemli global projelerin de çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz.” dedi.

Ürünlerini Pazarın ihtiyaçlarına göre güncelliyor

Ürünlerini pazarda giderek artan talebe uygun olarak sürekli güncellediklerini söyleyen Ahmet Beler, şöyle devam etti: “Ürün portföyümüzde farklı özelliklere sahip güneş panelleri bulunuyor. Güneş enerjisine olan talep ve kullanımın artmasına paralel olarak üretim hattımızı 158,75mm’lik hücrelerle üretim yapmaya uygun hale getirdik ve üretime başladık. Yeni yatırımlarımızla birlikte, 2021 yılı başından itibaren 166mm hücrelerle ve Multi busbar (MBB) olarak adlandırılan daha yüksek verimli panellerin üretimine başlayacağız. Yeni yatırımlarımızla üretim kapasitemizi artırarak global projelere daha fazla panel tedariki sağlamayı planlıyoruz.”

Türkiye’de GES’lerin % 36,2’sinde HT Solar imzası

HT Solar, Türkiye’de de sanayide kullanımı günden güne artan güneş enerjisi projelerinin çözüm ortağı olmaya devam ediyor. İstanbul’da 32.000 m2’lik alana kurulu fabrikasında 60 ve 72 hücreli olmak üzere 2 farklı boyutta güneş paneli üretimi gerçekleştiren şirket, 2019 yılında Türkiye’de kurulan güneş enerjisi santrallerinin %36,2’ sine güneş paneli tedarik etti. Ticari işletmelerin çatılarına öztüketim amaçlı güneş santralleri kurulmaya başlanmasıyla birlikte Türkiye’de de artan talebe yanıt veren HT Solar, iç pazarda 2020 yılı sonunda 250 MW sevkiyat hedefliyor.