Türkiye’de Önümüzdeki Yıl 8 Milyon Kişi Freelance Çalışacak
Pandemi ile birlikte başlayan evden çalışma modeli ile büyük bir yükselişe geçen freelance pazarı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyüme gösteriyor. Freelance pazarında daha çok dijital mesleklerin yer bulduğunun altını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Sosyal medya, dijital pazarlama, yapay zeka teknolojileri, blockchain, 3D Grafik ve yazılım teknolojileri sektörünün daha çok freelance olarak çalıştığını gözlemliyoruz. Gelişen teknolojiler sayesinde yeni iş alanları da oluşmaya devam ediyor. Esnek çalışma saatleri ve doğrudan bütçe elde etme nedeniyle tercih edilen freelance çalışma modeli, karlı bir kariyer yolu haline geliyor. Önümüzdeki yıl içerisinde freelance çalışan sayısının 7-8 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. Genç nüfus iş hayatına artıkça freelance pazarının daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.
57 milyon kişinin freelance olarak çalıştığı Amerika’da, her yıl bu sayı giderek artıyor. Pandemi ile birlikte evde çalışma modelinin başlaması, freelance pazarının büyümesinde en büyük tetikleyici oldu.
Freelance pazarında özellikle dijital sektörlerin tercih edildiğini altını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “ Sosyal medya, dijital pazarlama, yapay zekâ teknolojileri, blockchain, 3D Grafik, Seo Çalışmaları ve yazılım teknolojileri sektörlerinin freelance modeline daha hızlı uyum sağlıyor. İnternet, bilgisayar ve çalışma ortamının oluşmasının yeterli olduğu çalışma modeline, daha çok genç nüfus tarafından ilgi gösteriyor. Z kuşağının çalışma hayatında yaptığı en etkili değişimlerden biri freelance çalışma modeli. Bu kuşağın iş hayatında daha da etkin olmasıyla pazarın daha da büyüyeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde freelance olarak çalışan kişi sayısının 7-8 milyona ulaşacağını düşünüyoruz” dedi.
Freelance çalışma modelinde dijital pazarlama yöntemleri uygulamanın önemine değinen Kaplan, “ Öncelikle şirketlerde gördüğümüz gibi freelance çalışanlar da kendilerini ve portföylerini anlatan bir web sitesi oluşturmalı ve hedef kitlesine ulaşabileceği sosyal medya platformunda hesap edinmeli. Daha kısa zamanda hızlı sonuçların alındığı Google reklamlar ve sosyal medya reklamlarını tercih ederek, daha fazla kişiye ulaşabilirler” dedi.