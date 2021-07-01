Türkiye’de Bir İlk; “Markamı Yönet” Pazarlama ve Marka Ajansı Bir Arada

Hizmet verdiği markaların danışmanlığını koçluk yaklaşımıyla üstlenerek onlar ile birlikte onlar için pazarlama, iletişim ve marka stratejisi oluşturan Markamı Yönet, 20 yılı aşkın deneyimi ve işini tutkuyla yapan inovatif ekibinin gerçekleştirdiği hizmetlerle, markanın ilerleyeceği yol haritasını oluşturuyor. Aynı zamanda marka oluşumuna da destek sağlayan Markamı Yönet, sektör ayrımı olmaksızın, Start-up ve Scale-up statüsündeki girişimlerin pazarlamalarından, gelişmekte olan tüm markalara, KOBİ’lere ve kurumsal ölçekteki firmaların ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık desteği sağlıyor.

Markamı Yönet Stratejik İletişim Danışmanlığıyla Şirketinizi Bir Adım Öteye Taşıyın

Markanızın sürekliliğini sağlayacak en önemli yapı taşlarının oluşmasına yardımcı olan Markamı Yönet, bu süreçte yaşanacak ne yapılmalı, nasıl büyümeli, hangi yöne gitmeli gibi tüm soruların cevabını uçtan uca sağladığı ajans hizmetleri, stratejik danışmanlık, pazarlama ve kurumsal iletişim fonksiyonlarıyla çözüyor. Markamı Yönet, aynı dili konuşan, aynı hedef için çalışan strateji, kreatif, teknoloji ve pazarlama ekibi ile markalara hız, emek ve sonuç avantajını sağlayarak pazarlama departmanı kurmanın mali ve operasyonel yükünden kurtarıyor. En iyi çözümleri analiz ederek şirketler için sonuç ve hedef odaklı çözümler geliştiren Markamı Yönet, aynı hedefe hizmet eden dinamik, kreatif ve uzman ekibi ile bütünleşik hizmet anlayışını benimseyerek markaları pazarlama yolunda yalnız bırakmıyor.

Marka Yönetiminde Entegre Çözüm

Markamı Yönet, 20 yılın üzerinde ulusal, uluslararası kurumsal deneyime sahip inovatif ve deneyimli bir ekiple markasını büyütmek isteyen şirketlere pazarlama danışmanlığı, outsource pazarlama departmanı sağlama, outsource CMO hizmeti, dijital pazarlama, web sitesi ve mobil app geliştirme yönetimi, SEO ve SEM, sosyal medya yönetimi, performans pazarlama, kreatif tasarım, logo ve kurumsal kimlik geliştirme, marka ismi ve slogan bulma, marka yönetimi, içerik yönetimi, PR, video ve fotoğraf çekimi, reklam ve tanıtım filmi çekimi konusunda destek olarak tüm pazarlama faaliyetlerini tek elden yürütmenin avantajını sunuyor. Ayrıca markaların istek ve ihtiyaçlarını analiz eden Markamı Yönet, hizmetlerini bütün bir paket halinde sunabildiği gibi sadece ihtiyaç duyulan belirli alanlara da hizmet veriyor. Markanızın gelecekte nasıl bir yöne gideceğinize dair soru işaretlerinizin cevabını, doğru hedef ve stratejilerle çözüme kavuşturan Markamı Yönet, tek bir alanla sınırlı kalmadan firmaların stratejilerini efektif ve etkin pazarlama yöntemi ile tek bir çatı altında buluşturuyor.

Marka Yönetmeyi Dert Etmeyin

Uzun yıllar pazarlama ve iletişim sektöründe başarılı işlere imza atan Burcu Kıstak ve Sena Kıstak’ın ortaklığında hayata geçen Markamı Yönet, şirketlerin sürdürülebilir performans sağlayarak rekabette öne çıkmaları ve başarılı olmaları için;

Danışmanlık ve koçluk yaklaşımlarını kullanarak veriye dayalı analiz ile pazarlama ve iletişim stratejinizi belirliyor,

Outsource pazarlama departmanı hizmetiyle stratejiyi planlamaya ve uçtan uca uygulamaya dönüştürüyor,

Stratejiyi temel alarak kreatif ve teknoloji ekipleri ile çalışıyor, sonuç odaklı çözümleri hayata geçiriyor,

İş sonuçlarını düzenli olarak ölçüyor, optimize ediyor ve raporluyor.

Şirketler için en iyi çözüm önerilerini sunarak pazarlama dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor.