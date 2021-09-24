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Türkiye Sigorta Faaliyet Raporu ödüllere doymuyor

Sigorta ve emeklilik sektörünün lider şirketleri Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, “Bir Olma” temasıyla hazırladığı 2020 faaliyet raporları ile aldığı ödüllere yenilerini ekledi. Dünyanın en prestijli platformlarından, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi’nin (LACP) düzenlediği Vision Awards 2020’den ve IADA Ödülleri’nden çok sayıda altın, gümüş ve bronz ödül kazandı.

İş Dünyası 24.09.2021, 15:58
Türkiye Sigorta Faaliyet Raporu ödüllere doymuyor

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in “Bir Olma” teması ile hazırladığı 2020 yılı faaliyet raporları, aldığı ödüllere yenilerini ekledi. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, bu yıl çeşitli yarışma kategorilerinde 1.000’e yakın organizasyonun katılımıyla düzenlenen Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi’nin (LACP) Vision Awards 2020 ve IADA yarışmalarında birçok ödülün sahibi oldu.

Türkiye Sigorta 2020 Faaliyet Raporu; LACP’den Sigortacılık ve Finansal Hizmetler – 2 kategorilerinde altın ve En İyi Yönetici Mesajı kategorisinde gümüş ödül kazandı. Türkiye Hayat Emeklilik 2020 Faaliyet Raporu ise Sigortacılık, Finansal Hizmetler – 2, En İyi Yönetici Mesajı kategorilerinde ve “Entegre Faaliyet Raporu” formatıyla aday gösterildiği Finansal Hizmetler kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Yarışma sonuçlarına göre Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, En İyi Yönetici Mesajı dışındaki tüm kategorilerde ödül alan tek Türk sigorta şirketi olma başarısını gösterdi.

Dünya çapında faaliyet raporlarını ödüllendiren ve bu yıl 6.’sı düzenlenen IADA’dan da Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ayrı ayrı Entegre Sunum kategorisinde altın, İllüstrasyonlar kategorisinde ise bronz ödül olmak üzere toplam 4 ödül almaya hak kazandı.

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