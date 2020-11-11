Türkiye Sigorta ailesi iyilik peşinde koştu

Çalışmalarına insan odaklı anlayışla devam eden Türkiye Sigorta, ‘dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu’ unvanını taşıyan 42. İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka ve KAÇUV yararına ‘5’, ‘10’ ve ‘15’ km kategorilerinde yer aldı.

Dünyanın en önemli maratonlarından biri haline gelen organizasyonun bu yıl pandemi önlemleri kapsamında Sanal Koşu olarak düzenlenmesi nedeniyle Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in Genel Müdürlük ve Bölge Yöneticilikleri dahil 204 çalışanı sporun birleştirici ruhu ile bir araya gelerek adım attılar.

Genel Müdürlük ve İstanbul Bölge çalışanları Polonezköy Tabiat Parkı’nda koşuya katılırken, İstanbul dışındaki Bölge Müdürlükleri ise kendi illerinde çocuklarımızın geleceğine katkıda bulunmak için koştular.

Türkiye Sigorta Genel Müdürlük koşu takımında iyilik için adım atan Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, “Sosyal sorumluluk bilinci ile çocuklarımızın geleceği için çalışanlarımızla iyiliğin peşinde koştuk. Darüşşafaka ve KAÇUV yararına adımlarımızı attık.” dedi.

Çalışanlarının motivasyonunu artırıcı, aynı zamanda sosyal tarafı bulunan faaliyetlerle takım ruhu ve enerjisini üst seviyede tutmayı hedeflediklerini belirten Atilla Benli, “Çalışanlarımız arasında birliktelik ruhunu güçlendirmek, ekip içi uyumu daha yüksek seviyeye çıkarmak ve takım çalışmasını daha verimli hale getirmek amacıyla yoğun iş temposunda sosyal aktivitelerde yer almayı önemsiyoruz. İnsan odaklı anlayışımız çerçevesinde bu kapsamdaki projeler çok önemli yer tutuyor. Çalışanlarımız arasındaki iletişimi, takım gücünü pekiştirecek ve sosyal fayda odaklı organizasyonlarda bulunmayı sürdüreceğiz” dedi.