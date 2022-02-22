Türkiye'nin ilk çevik liderler zirvesi gerçekleşti

Yönetimsel liderliğin yeni kavramı Agile, Türkiye’de ve alanında bir ilk olan “Çevik Liderler Zirvesi” ile sektörün liderlerini bir araya getirdi. 19 Şubat Cumartesi günü Regnum Carya’da gerçekleşen zirve Agile dünyasına giren farklı sektörleri, şirketlerin çevik dönüşüm liderlerini ve üst düzey yöneticilerini bir araya getirdi. Türkiye’nin bu alanda bir ilke imza atan zirve Regnum Carya, Deloitte ve ACM Agile iş birliği ile düzenlendi. Regnum Carya ev sahipliğinde gerçekleşen ve yoğun ilgi gören Çevik Liderler Zirvesi’de söz alan Regnum Carya Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna: “ Agile felsefesinin keşfiyle aynı zamanda dönüşen dünyanın dinamiklerini yakından takip ederek iş yapış biçimlerimizde esneklik ve adaptasyon başta olmak üzere etkin ve çözüm odaklı bir anlayışı da keşfettik. Regnum Carya olarak bu etkili modeli benimseyerek daha hızlı aksiyon alabildiğimiz ve çözüm odaklı bir yönetim stratejisine sahip olmayı amaçlıyoruz. Tüm sektörlerin zamanla bu yönetim anlayışına adapte olarak çok daha başarılı bir yönetim algısına sahip olacaklarını düşünüyorum” dedi.

Çevik Liderle Regnum Carya’da bir araya geldi

Regnum Carya’nın ev sahipliğinde Deloitte ve ACM Agile işbirliğiyle gerçekleşen Türkiye’nin ilk Çevik Liderler Zirvesi’nde geleceğin yönetim anlayışı olarak yorumlanan Agile çevik dönüşüm liderleri ve üst düzey yöneticilerin paylaşımlarıyla masaya yatırıldı. Zirveye; Vodafone Türkiye Yetenek Stratejisi ve Gelişimi Direktörü Sevil Kayaş Yılmaz, Eczacıbaşı Dijital Dönüşüm Projeler Müdürü Murat Ergün, Latro Kimya kurucu ismi Haluk Can Hür, Opet Fuchs Bilgi Teknolojileri ve Strateji Geliştirme Direktörü Nilay Azizoğlu’nun yanı sıra Regnum Carya Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna ve LC Waikiki Agile Dönüşüm Lideri Fatma Tartar Doğanay gibi çok sayıda lider isim katıldı.