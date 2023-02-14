Türkiye Müteahhitler Birliği’nden deprem bölgesinin yeniden imarına destek

2023 yılında yapılacak inşaat yatırım tutarının takribi 450-500 milyar TL olacağı öngörüsü ile müteahhitler tarafından yapılacak yeniden imar faaliyetine katkının 4,5-5 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor. TMB’nin yapmış olduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde art arda meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Türkiye Müteahhitler Birliği üyeleri, depremden etkilenen illerde vatandaşlarımızın enkaz altından çıkarılması ve acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, bütün makina güçleri ile birlikte imkanlarını bölgeye seferber etmişlerdir.

Firmalarımız, afetzede vatandaşlarımızın barınma ve yemek gereksinimlerini karşılamak üzere bölgedeki şantiye tesislerini de kullanıma açmış, konteyner ve çadır kentler kurulması yönünde çalışmalara başlayarak çok sayıda gıda ve ihtiyaç malzemesinin temini yoluna gitmişlerdir.

Depremlerde başta Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ’da yüreğimizi parçalayan can kayıpları ve yaralanmaların yanı sıra çok sayıda vatandaşımız evsiz kalmıştır.

Söz konusu arama kurtarma ve acil insani yardım çalışmaları bir yandan sürerken, artık bölgeye destek konusunda ikinci aşamaya gelinmiştir.

Devletimiz ilk aşamada evi yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için geçici ve kalıcı konut yapımı projeleri olmak üzere, önümüzdeki kısa dönem içerisinde bölgenin yeniden imarını birinci öncelik olarak belirlemiştir.

Evsiz kalan bir milyonu aşkın vatandaşımızın barınma ihtiyacının bir an önce karşılanması aşamasında, ülkemizin en önemli projelerini gerçekleştirmiş müteahhitlik firmalarının bir araya geldiği Türkiye Müteahhitler Birliği ailesi olarak, başlatılacak yeniden imar hamlesine katkıda bulunma kararı aldık. Kendileriyle kararımızı paylaşma imkânı bulduğumuz Birliğimiz üyesi olmayan kamu müteahhitleri de bu önerimize katılacaklarını belirttiler.

Sektörümüzdeki artan girdi maliyetleri ve küresel konjonktürdeki olumsuzlukların sebep olduğu çok ağır şartlara rağmen aldığımız karar çerçevesinde, üstlenmiş bulunduğumuz kamu projelerine ait 2022 yılından bakiye alacaklarımız ile yapımı halen devam eden ya da bu yıl içinde imzalanacak projelere ait 2023 yılında tahakkuk edecek hakedişlerimizden %1’i deprem bölgesindeki yeniden imarı için bağışlanacaktır.

KGM, DHMİ, TCDD, DSİ, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut, il özel idareleri ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarının, kendileri ile sözleşmeleri olan meslektaşlarımızdan birer muvafakatname alarak, tahakkuk aşamasında yapılacak her hakedişin %1’ini söz konusu firma adına AFAD hesabına bağış olarak aktarmalarını öneriyoruz.

Bu sayede 2023 yılında yapılacak inşaat yatırım tutarının takribi 450-500 milyar TL olacağı öngörüsü ile meslektaşlarımız tarafından yapılacak yeniden imar faaliyetine katkının 4,5-5 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyoruz.

Halen kamu idareleri ile devam eden sözleşmesi olmayan üyelerimizin de bu mertebelere paralel yapacakları bağışlarla, toplanacak yardım miktarı daha büyük tutarlara ulaşacaktır.

Bu önerimizin toplumumuzda geniş kabul gören “yardımın gizli olması” prensibine de uygun olacağını düşünüyoruz.

Gün birlik olma, yaralarımızı sarma günüdür...”