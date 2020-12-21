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Türkiye Mobilya Sektörü gelecek 3 yılın ihracat yol haritasını belirliyor

10 milyar dolarlık gücü ile dünyanın sekizinci büyük ihracatçısı, dokuzuncu büyük üreticisi olan Türkiye mobilya sektörü, hedef büyüttü ve gelecek üç yıllık stratejisini belirlemek için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’na sunulmak üzere “Mobilya Sektörü Sürdürülebilir İhracat Strateji Belgesi” hazırlığını sürdüren sektör, bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Yazımı devam eden strateji belgesinin nihai hali Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’na sunulacak. Toplantılarda Türkiye’nin mobilya konusunda dünyanın en fazla ihracat yapan ilk beş ülkesinden biri olabileceği ortak vurgu olarak öne çıktı.

İş Dünyası 21.12.2020, 11:09
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Türkiye Mobilya Sektörü gelecek 3 yılın ihracat yol haritasını belirliyor

Milano merkezli araştırma merkezi Centre For Industrial Studies'in (CSIL) raporuna göre Türkiye mobilya sektörü, ihracatta 6 sıra birden yükselerek küresel mobilya pazarında sekizinci sıraya yerleşti. Türkiye, global arenadaki bu başarısını büyütecek yeni stratejiler geliştirmek ve 3 yıllık yeni bir yol haritasını belirlemek için kolları sıvadı. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde düzenlenen “Mobilya Sektörü Sürdürülebilir İhracat Strateji Belgesi” çalışmalarına Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçı birlikleri ile 36 bin mobilya üreticisini temsilen sivil toplum kuruluşları, firma temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu temsilcileri ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantılarda, Türkiye Mobilya Sektörünün gelecek üç yıllık stratejisinin nasıl şekillendirileceği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye mobilya sektörünün gelecek üç yılını şekillendirecek stratejileri ve dünyanın en büyük beş mobilya ülkesinden biri haline gelinmesi için izlenmesi gereken adımları içeren strateji belgesi hazırlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’na sunulacak.

 “Hedefimiz Şampiyonlar Ligi”

Konuya ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç,  ihracatçılar olarak hız kesmeden şampiyonlar ligi biletini alıp, dünyanın mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi. Sektör olarak yazacakları bu yeni başarıda strateji belgesinin önemli bir yol haritası olmasını beklediklerini dile getiren Güleç, “Türk ihracatçısının giderek kızışan rekabet ortamına hazır olması gerekiyor. Dünyada mobilya ticaretinin yüzde 51’ini gelişmiş ülkeler gerçekleştiriyor. Türk ihracatçısının başkasının diktiği gömleği değil, kendi imajını oluşturması için, dünya pazarında algısını kendisinin yönetmesi gerekiyor. Kendimizi nasıl ortaya koymak istiyorsak o şekilde altyapı ve imajımızı oluşturmalıyız. İnşallah bu strateji belgesinin en büyük katkısı da bu olacak”  diye konuştu.

Dünya mobilya sektörünün en büyük sekizinci İhracatçısı olan ve 200 ülkeye ihracat yapan Türkiye mobilyacılarının uluslararası alandaki yarışta geride kalma lüksü olmadığını belirten Güleç, konuşmasına şöyle devam etti: “10 milyar dolar üretim kapasitesiyle dünyanın 9. büyük üreticisiniz. CSIL’in güncel raporuna göre; 2019 yılında ihracatını en çok arttıran ülke olan Türkiye, mobilya ihracatçıları sıralamasında 14. sıradan 8. sıraya yükseldi. Sektörün 2. büyük başarısı ise son 9 yılda dünya pazarındaki payını ikiye katlaması oldu. Türkiye, beş senedir dünyada mobilya ihracatını en çok arttıran ilk üç ülke arasında yer alıyor. Bir önceki yıla göre hep ihraç ettiğimiz mobilya miktarını arttırmışız. Geçen yıl ise ihracatını en çok artıran birinci ülke olduk. Mobilya sektörümüzün başarı grafiği hep artış trendinde. Artık 2023’te dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısı arasında yerimizi hazırlamak, bize düşen en büyük görevdir.”

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