Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanlığı’na Ali Emiroğlu yeniden seçildi

TMD’nin geçtiğimiz günlerde İstanbul Hilton Bosphorus Otel’de gerçekleştirilen 57. Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim belirlendi. Ali Emiroğlu, yeniden TMD Başkanı olurken Yönetim Kurulu Üyeleri ise Mehmet Yılmaz (İkinci Başkan, Dr. Ercan Balcı (Genel Sekreter), Zeki Beşirli (Sayman), Barış Baykal Ünver, Barış Erdem), Ramazan Yön, Mehmet Zeki Sayılır ve Mehmet Yunus Şahin’den oluştu.

TMD’nin kurulduğu 1948 yılından bu yana madencilik sektörünün gelişiminde öncü bir rol üstlendiğine dikkat çeken Ali Emiroğlu, “Bizler bu ülkenin sahip olduğu yeraltı zenginliklerini yeryüzüne çıkaran, sanayiye hammadde sağlayan, ülke ekonomisinde önemli bir payı olan çok zor ama son derece onurlu bir mesleğin neferleriyiz” dedi.

Madencilik sektörünün son derece dayanıklı ve mücadeleci olduğunu belirten Emiroğlu, “Sektörümüz, salgın sürecinde de en hızlı toparlanan sektörlerden biri oldu. Ancak yeterince büyüyemiyor, gelişemiyor. Ülkemizin en büyük dış ticaret açıklarının enerji hammaddeleri, maden ve metallerin ithalatından oluştuğu bir gerçek. Bunu azaltmanın yolu da maden varlıklarımızın aranması, bulunması ve işletilmesinden geçiyor. Madencilik sektörüne gereken önemin verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Genel Kurul sonrasında TMD’nin Yönetim ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu (Asil Üyeler):

Ali Emiroğlu – Başkan (MRT Maden)

Mehmet Yılmaz – İkinci Başkan (Tüprag Metal Madencilik)

Dr. Ercan Balcı – Genel Sekreter (Çayeli Bakır İşletmeleri)

Zeki Beşirli – Sayman (Akçelik Madencilik)

Barış Baykal Ünver – Yönetim Kurulu Üyesi (Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler)

Barış Erdem – Yönetim Kurulu Üyesi (Egemad Madencilik Enerji)

Mahmut Yunus Şahin – Yönetim Kurulu Üyesi (Kaltun Madencilik)

Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Doç. Dr. Suha Nizamoğu

Onur Köktürk (Delta Star Enerji ve Madencilik)

Özgür Öztürk (Akçansa Çimento)

Arman Koçal (Zenit Madencilik)

Öner Yılmaz (Soner Temel Mühendislik)

Denetleme Kurulu (Asil Üyeler)

Şeyda Çağlayan (Türk Maadın)

Serra Sarp (Barit Maden)

İhya Kangal (Tekmar Mermer ve Maden)

Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler)