Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu: “Önceliğimiz sürdürülebilir ve sorumlu madencilik olmalı”

İş sağlığı ve güvenliğine dikkat çeken Ali Emiroğlu, “Madencilik olmazsa olmaz bir faaliyet. Sürdürülebilir ve sorumlu madenciliği önemsiyoruz. Bunu sağlamak için de iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere, çevresel sorumluluklarımızı ve madenciliği doğru anlatmayı en önemli kriterler olarak görüyoruz. TMD olarak “önce insan” diyoruz. İnsan ve çevreyi önceleyen bir madencilik anlayışıyla üretimin sürdürülmesini destekliyoruz” dedi.

Madencilik gibi çok riskli kategoride yer alan sektörlerde, iş yerlerinde insan odaklı çalışma ortamının sağlanması ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünün oluşturulması amacıyla, Çalışma Bakanlığı’nca başlatılan hibe programı kapsamındaki TÜMMER Projesi’nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu ev sahipliğinde online olarak gerçekleşen toplantıya, TMD Başkanı Emiroğlu’nun yanı sıra Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcıları Burhanettin Kurt ile Furkan Yıldız, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanı Süreyya Erkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Madencilik Meclis Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, madencilik sektörü sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda sektör profesyoneli katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen TÜMMER Projesi kapsamında, Sivas ve Muğla’da faaliyet gösteren 50 mermer üretim işletmesinde 360 çalışan, 50 çalışan yakını 50 işveren/yöneticiden oluşan bireylere eğitimler ve seminerler yoluyla iş güvenliği, farkındalık ve bilincin artırılmasına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

TÜMMER Projesi kapsamında mermer üretici dernekleri aracılığıyla İSG’ye yönelik Ankara’da bir eğitim merkezi kurulması hedefleniyor.

“Sürdürülebilir Madenciliği Önemsiyoruz”

Toplantının açılışında konuşan TMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, madenciliğin en zor meslek dallarından biri olduğunu ve ancak bu mesleğe gönül vermiş kişiler tarafından yapılabileceğini belirterek, “Bu faaliyeti doğru yönetmek için iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel riskler anlamında iş verenden yöneticiye, çalışanlardan kamuya herkesin ortak bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Sürdürülebilir ve sorumlu madenciliği önemsiyoruz. Bunun en önemli kriteri olarak da iş sağlığı ve güvenliğini görüyoruz. TMD olarak ‘önce insan’ diyoruz. İnsanı, toplumu ve çevreyi önceleyen bir madencilik anlayışıyla üretimin sürdürülmesini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin mermer ve doğal taş açısından zengin renk ve desen çeşitliliğine sahip olduğuna dikkat çeken TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu ise, “1985 yılında yürürlüğe giren Maden Kanunu, yatırımcıların mermer ve doğal taşa ilgisini artırdı. Sektörümüz 90’lı yıllarda canlanmaya başladı.” dedi. Dünyadaki toplam mermer ve doğal taş üretiminin yüzde 90’ının 10 ülke tarafından yapıldığını söyleyen İbrahim Alimoğlu, “Ülkemiz bu sıralamada Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncülükte yer almak için İtalya, İran, Brezilya, İspanya gibi ülkelerle rekabet halinde. Yıllık 2 milyar dolar olan ihracatımızın 1 milyar doları blok, 1 milyar doları ise işlenmiş mermerden sağlanıyor” şeklinde konuştu.