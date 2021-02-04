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TÜRKİYE KÜRESEL SALGINDA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliği ile “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” konulu webinar düzenlendi. Çevrim içi panelle kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

İş Dünyası 04.02.2021, 21:00 04.02.2021, 21:06
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TÜRKİYE KÜRESEL SALGINDA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

TİM Başkanı İsmail Gülle “Türkiye, küresel salgının getirdiği ekonomik kriz döneminde ihracatta kaydettiği başarılarla, sınaî ve ticarî potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. İnşallah bu sene 184 milyar dolar hedefine ve daha ileri hedeflere el birliğiyle ulaşacağız. ihraçatımızdaki artışı sürdürülebilir hale getirmemiz için yüksek katma değerli üretim, doğru sektör seçimi, hedef pazarlarda çeşitliliğin artırmasının yanı sıra stratejik finansal yönetim olmazsa olmaz bir başlık olarak öne çıkıyor” dedi.

61 İhracatçı Birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2021 yılına rekorla giren ihracat ailesinin finansmana erişimini kolaylaştırma ve maliyetlerini azaltma kapsamında da çok yönlü çalışmalar yapıyor. TİM, ihracatçının ihtiyaçlarına çözümler üretebilecek temalarla çevrim içi panellere devam ediyor. 2019 yılından itibaren TİM ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğiyle düzenlenen 'İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi' paneli, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl online gerçekleştirildi. Webinar aracılığıyla kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların, konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Üç oturumlu düzenlenen çevrim içi panelin açılış konuşmaları TİM Başkanı İsmail Gülle ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan tarafından yapıldı.

“Bu yıl 184 milyar dolar hedefine el birliğiyle ulaşacağız”

TİM Başkanı İsmail Gülle, küresel salgınının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen ihracat ailesinin 2020’deki başarı dolu performansına vurgu yaptı. Yılın son çeyreğinde 51,2 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek çeyrek ihracatı rakamına ulaştıklarına dikkat çeken Gülle “Yılı belirlenen hedefin üzerinde, 169,5 milyar dolar ihracatla kapatmayı hep beraber başardık.  2021’de de ihracatta yükseliş ivmemiz devam ediyor. Yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar ihracata imza atarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamına eriştik.  Türkiye küresel salgının getirdiği ekonomik kriz döneminde ihracatta kaydettiği başarılarla sınaî ve ticarî potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. İnşallah bu sene 184 milyar dolar hedefine ve daha ileri hedeflere el birliğiyle ulaşacağız” dedi.

“Başarıların devamı için istikrar ve sürdürülebilirlik önemli”

Gülle, küresel ekonomideki belirsizliğin zirveye çıktığı bir dönemde ihracatta kaydedilen rekorların devamı için “İstikrar” ve “Sürdürülebilirlik” başlıklarının önemine dikkat çekti.  İhracattaki istikrarlı artışın sürmesi için finansal ve sektörel sorunlar, para birimlerindeki oynaklıklar gibi olumsuz faktörlere karşı dayanıklı olunması gerektiğini dile getiren Gülle “Yüksek katma değerli üretim, doğru sektör seçimi, hedef pazarlarda çeşitliliğin artırmasının yanı sıra stratejik finansal yönetim olmazsa olmaz bir başlık… Ticaret Bakanlığımız liderliğinde, TİM olarak bu konuların tamamında yoğun şekilde çalışıyoruz. 2018 ve 2020'de yaşanan iki kur dalgalanması, firmalarımızın finansal yönetime hassasiyetle eğilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. İthal girdisi yüksek, üretim sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar başta olmak üzere tüm ihracatçılarımızın opsiyon piyasaları, future - forward işlemleri gibi finansal araçlara hakim olmaları elzemdir. Ancak bu sayede döviz kurunda meydana gelebilecek dalgalanmalardaki kur zararını minimize edebiliriz” diye konuştu.

“Çalışanlarda ve yatırımcılarda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz”

TİM Başkanı Gülle, sözlerine şöyle devam etti: Şirketler, finansal yönetimde kriz durumlarına karşı bilgi ve bilinçlerini artırmalı. Döviz kurlarında oluşabilecek dalgalanmalar karşısında Hedge yöntemlerini kullanabilmek şirketlerin özellikle üretimlerinde aksama yaşamamaları ve güvenilir tedarikçi imajına zarar vermemeleri açısından çok mühim. Bu sebeple ihracat sektörü çalışanlarında ve yatırımcılarda bir farkındalık oluşturmak amacıyla geçen sene olduğu gibi bu sene de ‘Kur Riski Yönetimi’ panelini düzenliyoruz. 2021 yılında ‘Kur Riski Yönetimi’ paneliyle başladığımız webinar serimize, ihracatçılarımızın sorun ve ihtiyaçlarına çözümler üretebilecek temalarla devam edeceğiz.

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