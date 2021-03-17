banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Semptom göstermeyen kişileri tespit edecekler
Semptom göstermeyen kişileri tespit edecekler
Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oldu
Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oldu
Babasının oğlu!
Babasının oğlu!
Koronavirüsü 24 saatte yok eden ilaç bulundu
Koronavirüsü 24 saatte yok eden ilaç bulundu

Türkiye Kupası yarı final ve final toplarını Aras Kargo sahaya taşıyor

Aras Kargo, Ziraat Türkiye Kupası maçları için Türkiye’de ilk kez uygulanan bir projeye imza attı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve yayıncı kuruluşla ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında Aras Kargo, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan yarı final karşılaşmasının toplarını TFF Riva tesislerinden teslim alarak Vodafone Park’a taşıdı. Aras Kargo, özel olarak tasarlanan bir mini araçla başlama vuruşu için topu maçın hakemine teslim etti. Aynı uygulama, 17 Mart’ta (bugün) oynanacak olan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında da gerçekleştirecek.

İş Dünyası 17.03.2021, 10:12
1478
Türkiye Kupası yarı final ve final toplarını Aras Kargo sahaya taşıyor

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo firması Aras Kargo, Türk Futbolunda ilk kez gerçekleşen bir projeye imza attı. Türkiye Futbol Fedarasyonu ve yayıncı kuruluş ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final maçları kapsamında iş birliği yapan Aras Kargo, 16 Mart’ta Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesinde ülkemizdeki futbol maçlarında daha önce görülmemiş bir organizasyona imza attı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının oynanacağı topları Riva tesislerinde Türk futbolunun efsanelerinden TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber’den teslim alan Aras Kargo, topları Vodafone Park’a taşıdı. Aras Kargo sonrasında saha içinde hizmet vermesi için özel olarak hazırlanan mini araç ile başlama vuruşu için topu santra noktasına taşıdı ve hakeme teslim etti. Aras Kargo aynı uygulamayı, 17 Mart’ta (bugün) oynanacak olan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında da gerçekleştirecek. Türkiye Kupası final heyecanında ise topların yanı sıra kupa da Aras Kargo tarafından taşınacak.

Türk sporuna destek olmaktan gurur duyuyoruz

Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, eğitim, çevre ve toplum gibi alanların yanında Türk sporuna da katkı sundukları için mutlu olduklarını söyledi. Burkutoğlu, “Çalışanlarımızla birlikte ülkemizin dört bir yanına önem taşıyoruz. Her gün 1 milyondan fazla kapı çalıyor, milyonlarca insanımıza ulaşıyoruz. Hangi koşulda olursa olsun müşterilerimize ihtiyaçlarını ulaştırma misyonuyla, pandemi döneminde de önlemlerimizi alarak hizmetimize devam ettik. İçinde bulunduğumuz dönemde, futbol sahaları da hem sporcularımızın sağlığını korumak, hem de maçların oynanmasını sağlamak üzere yoğun önlemler alınan yerler arasında. Pandemi sürecindeki deneyimimizin buradaki ihtiyaca çok iyi karşılık vereceğini düşünerek, pandemi önlemlerine uygun, mesafeli şekilde uzaktan kumandalı özel bir araçla topu sahaya taşımaya talip olduk, federasyon da bu fikrimizi memnuniyetle karşıladı. Hem Türk sporuna sunduğumuz katkıyı artırmak hem de bu alandaki yetkinliğimizi futbol gibi insanlarımızın sevgiyle ve ilgiyle takip ettiği bir alanda göstermek amacıyla böyle bir iş birliğine imza attık. Yarı final ve final maçlarını kapsayan bu proje çerçevesinde maç toplarnı ve final karşılaşmasında da kupayı taşıyacak olduğumuz için gurur ve mutluluk duyuyoruz. Aras Kargo olarak farklı alanlarda toplum yararına yürüttüğümüz çalışmalara spor alanında da devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20