Türkiye ihracatla, ihracat tasarımla yükselecek

61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı İstanbul Fashion Connection Hazırgiyim ve Moda Fuarı’nda konuşma gerçekleştirdi. İstanbul Fashion Connection Hazırgiyim ve Moda Fuarı’nda olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle sözlerine Necip Fazıl Kısakürek’in “Canım İstanbul” şiirinden alıntı yaparak başladı. Gülle “Üstad Necip Fazıl ne de güzel söylemiş;

“O manayı bul da bul!

İlle İstanbul'da bul!

İstanbul, İstanbul...”

İstanbul’un tarih boyunca tüm modaya, modacıya ilham olmuş bir şehir olduğunu belirten İsmail Gülle, “Ancak İstanbul sadece bir moda kenti değil, modanın ta kendisidir. Hazırgiyim sektörümüz, İstanbul’un bu kimliğini yansıtan çok önemli bir bayrak taşıyıcısı konumunda” dedi.

Türkiye katma değerli ihracatla yükselecek

Türkiye’nin, katma değerli ihracatla yükseleceğini her zaman dile getirdiklerini ifade eden İsmail Gülle “İşte bu katma değeri sağlayacak yegane unsurların başında, moda geliyor. Türk moda endüstrisi, dünyada yeni dönemin ihtiyaçlarını iyi okuyarak, kalitesi ve üretim tecrübesiyle; ülkemize değer katmaya devam ediyor Türk İhracatçıları olarak bizler, ülkemizin tasarımcılarına güveniyor ve onları yürekten destekliyoruz. İnanıyorum ki, yeni dönemde Türkiye ihracatla, ihracat; modacılarımızın tasarımlarıyla yükselecek” diye konuştu.

Hazırgiyim sektörünün bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 18 artışla 20,3 milyar dolara taşıyarak sektörel bazda rekor kırdığını söyleyen ve bu başarının arkasında yoğun mesaininin, her şartta siparişleri zamanında yetiştirmelerinin olduğunu belirtten İsmail Gülle “Hazırgiyim sektörümüz ise ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 20,3 milyar dolara taşıyarak; Sektörel bazda rekor kırdı. Bu dönemde ülkemiz, küresel tedarik zincirlerindeki kırılmayı Son derece başarılı bir şekilde değerlendirdi. Bu başarıların ardında; Pandemi döneminde gerçekleştirdiğimiz yoğun mesailer var; Hiçbir müşterimizi şartlar ne olursa olsun mağdur etmememiz; Tüm siparişlerimizi zamanında yetiştirmemiz var” ifadelerini kullandı.

Yükseliş ivmesi 2022 yılında devam ediyor

TİM Başkanı İsmail Gülle geçen yılda varolan ihracatlarına 24 milyar dolar artı değer kattıklarını ve 24 milyar dolarlık ek sipariş aldıklarını söyleyerek ihracatımızdaki yükselişin 2022 yılında da devam edeceğini sözlerine ekledi. Gülle “2021 yılında varolan ihracatımıza, 24 milyar dolar artı değer kattık; 24 milyar dolarlık ek sipariş aldık. Hazırgiyim sektörümüz de, tedarik zincirlerindeki bu gelişmelerden ekstra 2,5 milyar dolarlık sipariş aldı. İhracatımızdaki yükseliş ivmesi, 2022 yılında da devam ediyor” dedi.

Hem genel hem de sektörel ihracatımızda rekorlar kırdık

Geçtiğimiz Ocak ayında genel ve sektörel ihracatta rekorlar kırdıklarını söyleyen İsmail Gülle, hazırgiyimde 23, toplam ihracatta ise 250 milyar doları hedeflediklerini sözlerine ekledi. Gülle “Ocak ayında, hem genel hem de sektörel ihracatımızda rekorlar kırdık. Genel ihracatımızda 17,6 milyar dolar; Hazırgiyim sektörümüzde ise 1,6 milyar dolar ihracata imza attık. Yıl sonunda büyük hedeflerimiz var. Hazırgiyimde 23, toplam ihracatımızda ise 250 milyar doları hedefliyoruz” şeklinde konuştu.