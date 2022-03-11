Türkiye, global oyun sektöründen daha büyük pay alabilir

Sony, Microsoft ve Nintendo gibi firmaların yetkili geliştiricisi ve yayıncısı konumunda olan Playstige Interactive’nin kurucusu ve Kreatif Direktörü Barış Tarımcıoğlu, Türkiye’deki oyun sektörünü değerlendirerek, oyun geliştirme sürecinde yaratıcı düşünmenin başarının anahtarı olduğunu, bunu önceleyerek geliştirilen içeriklerin, Türkiye’nin oyun sektördeki rekabet gücünü arttıracağını söyledi. Tarımcıoğlu, Dünyada 60 milyar dolar hacme ulaşan video oyun endüstrisinden daha fazla pay alınabileceğini ve bunun da ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkı sağlayacağını ifade etti.

Playstige Interactive’in ürettiği nitelikli oyunlar ile Sony, Microsoft, Nintendo gibi uluslararası yazılım devlerine oyun geliştiren; en iyilerin lisanslı yayıncısı olması aracılığıyla da 62 ülkeye yazılım ihracatı gerçekleştiren Tarımcıoğlu, yaratıcılığın inovasyonu, inovasyonun da gelişimi ve ekonomik büyümeyi getirdiğini ifade ederek şu bilgileri verdi:

‘’Yaratıcılık, teknolojik gelişimi teşvik ettiği gibi teknoloji geliştikçe de yaratıcı yenilik ortaya çıkar. Doğru bir ekiple, yaratıcı bir hikaye ve verimli bir iş modeliyle dünya devlerine oyun geliştirebilir, böylece hem kreatif anlamda markalaşabilir, hem de çok daha büyük bir ekonomik katma değer sağlayabilirsiniz.”

Video oyun endüstrisi bağımsız oyun geliştiricilere fırsat sunuyor

Video oyun endüstrisinin bağımsız oyun geliştiriciler için avantajlar sunduğunun altını çizen Tarımcıoğlu, “Tüm kreatif üretim konseptinin başlangıcı dijital dönüşümdür. Bu dönüşümle birlikte video oyun yapım süreci, altyapıdan ve mekândan bağımsızlaşmak isteyen girişimlere olanak sağlıyor. Bağımsız oyun geliştiriciler farklı yer ve mekanlardan yaratıcılık temelinde özgürce tasarımlarını ve oyun üretimini gerçekleştirebiliyor” dedi.

Video oyunlar uzun ömürlü

Mobil oyunların, sektöründeki büyümenin tersine çok çabuk tüketildiğini, video oyunların ise daha uzun soluklu ve sürdürülebilir olduğunu belirten Tarımcıoğlu, “Yaratıcı yaklaşımın ön planda olduğu video oyunlar yazı, müzik, dijital sanat, animasyon gibi bir dizi sanatsal aracı kodlama ile bir araya getiriyor. Bu da daha kalıcı, uzun soluklu bir oyun üretimi sağlıyor. Video oyunlar, 20 yıl sonra bile oynanabiliyor” bilgisini verdi.

Yaratıcı endüstri, ekonomik büyümede önemli

“Özetle, teknolojideki değişim yaratıcı teknolojileri öne çıkararak dijital oyun endüstrisine bakış açısını tamamen değiştirmiş; video oyun endüstrisinin ekonomik gelişimin de en önemli unsuru olacağını göstermiştir” diyen Tarımcıoğlu, Türkiye’de de video oyunları da içine alan yaratıcı endüstri kavramının gelişimi ile bilgi tabanlı ekonominin anlaşıldığını, ekonomik büyüme için bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.