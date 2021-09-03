TÜRKİYE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI GÜRSEL BARAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Ankara’nın ekonomik sorunlarının ve çözümlerinin masaya yatırıldığı toplantıda, TÜGİAD Ankara’nın yeni dönemde planladığı faaliyetleri anlatan Zafer Yıldırım Ankaralı iş insanlarının sorunlarına da değinerek çözümler üretilmesininin ve iş birliğini arttırmak üzere çalışmalar yapılmasının gereğini vurguladı. Gürsel Baran ise Ankara Ticaret Odası’nın faaliyetlerinden bahsederek TÜGİAD üyelerine her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.

ATO Başkanı Gürsel Baran’la gerçekleşen toplantıya TÜGİAD Ankara Şb Başkanı Zafer Yıldırım, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu üyesi Halil İlik’in yanı sıra TÜGİAD Ankara Şb Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Çavuşoğlu, TÜGİAD Ticari İlişkiler Komisyonu Başkanı Ceyhan Bağcı ve Yönetim Kurulu üyeleri; Özgür Erdem İncesu, Melih Aydın, Aykut Çakmaklı, Ersin Küçükparmak, Çimen Yıldırım Doğan, Filiz Erol, Rıfat Şahin ve Oğuz Ayrancıoğlu da katıldı. Her üyenin kendi sektöründeki sorunları ve dileklerini sunduğu toplantı karşılıklı iyi niyet temennileri ve Gürsel Baran’a sunulan teşekkür hediyesi ile son buldu