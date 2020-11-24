Türkiye Finans’tan yapay zeka tabanlı erken uyarı sistemi

Katılım bankacılığı sektöründe makine öğrenmesi algoritmaları ile geliştirilen yapay zeka tabanlı ilk erken uyarı sistemi olan bu teknoloji, henüz finansal bir risk taşımayan ancak yakın zamanda oluşma ihtimali olan ya da nakit akışı bozulma sinyalleri gösteren müşterilerin en ileri seviye tahminleme teknolojisi ile önceden tespit edilmesini ve bu sayede sağlıklı portföy yapısının ve müşterilerin kredi notlarının korunmasını sağlıyor. Diğer yandan Banka, uzman kadrosu ile müşterilerine, olumsuz durumlar oluşmadan gerekli adımları atabilmeleri için danışmanlık hizmeti sunuyor.

Bu sene Mayıs ayı itibariyle Erken Uyarı Sistemi’ni yapay zeka tabanlı olarak yenileyen Banka, 2020’nin ilk dokuz ayında gecikmedeki hesaplarda yüzde 38 oranında azalış sağladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası katılım bankacılığı sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Erken Uyarı Sistemi’ni yapay zeka tabanlı olarak yeniledi. Kendi kendini yenileyebilen makine öğrenmesine dayalı yapay zeka tabanlı teknolojiler ile tüm finansman müşterilerini düzenli olarak takip eden Banka, bu sayede müşterilerinin nakit akışlarında yahut ödemelerinde finansal veya operasyonel sıkıntılar oluşmadan proaktif bir yaklaşımla olumsuz veya riskli durumların gerçekleşmesini engelliyor.

Türkiye Finans’ın yapay zeka tabanlı olarak yenilenen Erken Uyarı Sistemi ile en ileri seviyede tahminleme yapılarak hem müşterilerin hem de bankanın verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor. Müşterilerinin kredi notlarının da olumsuz etkilenme riskini de azaltan Banka, müşteriler ile ilgili uyarı sinyali çıkması halinde de uyarıya neden olan potansiyel olumsuzlukların giderilmesi için müşterilerine danışmanlık hizmeti veriyor. Banka, henüz bir risk taşımayan müşterilerle de ilişkilerini sağlamlaştırma, derinleştirme ve bu sayede müşteri portföyünü sağlıklı bir şekilde büyütme olanağına da sahip oluyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Finans Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, “Bankacılık sektöründe büyük veri yönetimi ve veri analitiği her geçen gün daha önemli hale geliyor. Milyonlarca anlamlandırılmamış ve değişken veriyi işlemek, yönetmek ve analiz etmek için gelişmiş teknolojik alt yapılara ve iş zekasına ihtiyaç duyuluyor. Yapay zeka tabanlı makine öğrenmesi modeliyle elimizdeki büyük veriyi eş zamanlı olarak işleyerek efektif bir erken uyarı sisteminin işlemesini sağlıyoruz. Müşterilerimizin içinde bulunduğu mali sıkıntıları ve cari nakit akışı sorunlarını bu erken uyarı mekanizması ile tespit ederek, yaptıkları ödemelerde gecikmeye düşmelerini önlemek üzere; bu konuda en ileri teknolojileri kullanarak müşterilerimizi korumak istedik. Sektörümüzde de bir ilk olan, yapay zeka tabanlı olarak yenilediğimiz erken uyarı sistemimiz ile finansman portföyümüzü ileri teknolojinin en güncel imkanlarından faydalanarak en efektif şekilde yönetmeyi ve desteğe ihtiyaç duyduklarını anladığımızda erkenden müşterilerimizin yanında olmayı hedefliyoruz. Geldiğimiz noktada müşterilerimizi erken aşamalarda ve daha doğru analiz edebiliyoruz. Bunun sonucunda da, müşterilerin genel durumunu gözden geçiriyor, anlıyor ve finansal veya operasyonel herhangi bir bozulmayı önlemek için gereken eylemler konusunda da onlara danışmanlık sağlıyoruz” dedi.

Erken Uyarı Sistemi’ni yapay zeka tabanlı olarak yenileyen Türkiye Finans, 2020’nin ilk dokuz ayında gecikmedeki hesapları yüzde 38 oranında azaltmıştır. Banka, yenilenen Erken Uyarı Sistemi ile bu performansı iyileştirmeyi, hem müşterilerinin hem de bankanın finansal süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine destek olmayı amaçlıyor.