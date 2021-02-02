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Türkiye Finans’ın yeni reklam filminde “Türkiye Finanslı olmanın yeri zamanı yok!”

Türkiye Finans’ın yeni reklam filmi yayınlandı. “Türkiye Finanslı olmanın yeri zamanı yok!” mesajıyla yayına giren reklam filminde, yakın bir tarihte şubeye gitme ve kurye süreçleri olmadan, uçtan uca dijital kanallar üzerinden “1700 metre yükseklikte dahi” Türkiye Finans müşterisi olunabileceği esprili bir dille anlatılıyor.

İş Dünyası 02.02.2021, 15:08
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Türkiye Finans’ın yeni reklam filminde “Türkiye Finanslı olmanın yeri zamanı yok!”

Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans’ın yeni reklam filmi yayınlandı. Bankacılıkta önemli bir dönemi başlatacak olan uzaktan müşteri edinimi ile ilgili olarak çekilen reklam filmi, sosyal medya ve televizyon ekranlarından izleyicilerle buluştu. Filmde uzaktan müşteri ediniminin hayata geçmesiyle birlikte şubeye gitmeden ve kurye beklemeden banka müşterisi olunabileceği eğlenceli bir dille anlatılıyor.

“Türkiye Finanslı olmanın yeri zamanı yok! ” mesajıyla yayına giren ve sosyal medya fenomeni yamaç paraşütü eğitmeni Hasan Kaval’ın rol aldığı reklam filminde; zaman ve mekândan bağımsız, 1700 metre yükseklikte dahi, kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde Türkiye Finans müşterisi olunabileceği esprili bir dille anlatılıyor. Paraşüte bağlı bir koltuk ve televizyon ile ev ortamının kurgulandığı reklam filminin çekimleri 3 gün sürerken; film, Fethiye ve Babadağ zirvesinde gerçek uçuş deneyimiyle çekildi ve post prodüksiyon hileleri kullanılmadan hazırlandı. Filmde, ev rahatlığından vazgeçmeden, dijital adımlar ve müşteri temsilcisi ile yapılan görüntülü görüşme sayesinde banka şubesine gitmeden ve kurye bekleme derdi olmadan mobil uygulama üzerinden yakın zamanda Türkiye Finans müşterisi olunabileceği aşama aşama gösteriliyor. 

Çekimleri Fethiye’de gerçekleştirilen reklam filminin kreatif ajansı Lokal olurken prodüksiyon süreçleri Önder Kaymak tarafından yürütüldü. Filmin yönetmenliğini ise ajansın kreatif direktörü Ali Göral üstlendi. 

Künye:

Reklamveren: Türkiye Finans Katılım Bankası 

Reklamveren Yetkilisi: Elif Bilge Ceylan, Muhsine Kapan

Reklam Ajansı: Lokal

Kreatif Direktör & Yönetmen: Ali Göral

Kreatif Grup: Hakan Küçükyılmaz, Reha Üçöz, Selim Bekil, Gözde Dilek, Eda Göçmen, Mavi Öz 

Müşteri İlişkileri Direktörü: Ceyda Kan

Müşteri İlişkileri Süpervizörü: Büşra Özen

Ajans Prodüktörü: Önder Kaymak

Müzik Düzenleme: Onur Öztürk, Serkan Çinoğlu, Kutsal Sütoğlu, Şükrü Tırkış, Altuğ Öncü, Mert Kazak, Ali Çelebi

Besteci: Andrey Tarkovski

Görüntü Yönetmeni: Eren Yıldız

Yardımcı Yönetmen: Mehmet Tolga Eskiocak

Kamera Ekibi: Muhammet Kaldırım, Eray Arslantürk, Cem Akdeniz 

Reji: Dilan Kaya

Prodüksiyon Ekibi: Alkın Önder, Cihan Kaya

Post Prodüksiyon: Bando 

Ulaşım: Serkan Güngörmez, Fazıl Özdemir, Selçuk Yüce

Cast: Hasan Kaval

Backstage: Hafize Gülsüm Arış

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