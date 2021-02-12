Türkiye Finans’ın yatırım platformu TFXTARGET’ın yeni reklam filmleri yayınlandı

Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans’ın yeni reklam filmleri sosyal medya ve televizyon ekranları üzerinden izleyiciler ve takipçilerle buluştu. “Hissedarsan sahibi gibi hissedersin” söylemiyle yayınlanan reklam filmlerinde, Türkiye Finans’ın sektördeki öncü uygulaması TFXTARGET’a hisse senedi ve yatırım fonu alım-satım özelliklerinin eklenmesiyle, uygulamanın yepyeni bir yatırım platformuna dönüştüğü anlatılıyor.

Reklam filmlerinde yatırımlarının değer kazanmasını isteyen karakterlerin yatırım yaptıkları hisse senetlerini güçlü bir şekilde sahiplendikleri, TFXTARGET ile büyük şirketlerin gerçek hissedarları oldukları alternatif senaryolar üzerinden esprili bir dille anlatılıyor. Filmlerde yer alan, tekstil sektörüne yatırım yapan sevimli anneanne ve gıda sektöründeki yatırımlarıyla kendini sektörün önemli hissedarlarından biri olarak gören genç karakteriyle, TFXTARGET’ın her ölçekten yatırımcıya hizmet ettiğinin altı çiziliyor. Aynı zamanda uygulamanın kullanım kolaylığı ile tekstilden gıdaya, Türkiye’nin birçok şirketinden kolayca hisse senedi alıp satılabileceği vurgulanıyor.

Reklam filmlerinin kreatif ajansı Lokal olurken prodüksiyon süreçleri Organic Film tarafından yürütüldü. Filmin yönetmenliğini ise Gökdeniz Uslu üstlendi.

Reklam filmi linki -1: https://www.youtube.com/watch?v=Xqhjp2itAto

Reklam filmi linki -2: https://www.youtube.com/watch?v=VHyTQYMgBYg

Künye:

Reklamveren: Türkiye Finans Katılım Bankası

Reklamveren Yetkilisi: Elif Bilge Ceylan, Muhsine Kapan, Zümrüt Tanrıöven

Reklam Ajansı: Lokal

Kreatif Direktör: Ali Göral

Kreatif Grup: Hakan Küçükyılmaz, Reha Üçöz, Gözde Dilek, Selim Bekil, Eda Göçmen

Müşteri İlişkileri Direktörü: Ceyda Kan

Müşteri İlişkileri Süpervizörü: Büşra Özen

Ajans Prodüktörü: Koral Ant

Yönetmen: Gökdeniz Uslu

Görüntü Yönetmeni: Veli Kuzlu

Prodüksiyon Şirketi: Organic Film