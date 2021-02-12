Türkiye Finans’ın yatırım platformu TFXTARGET’ın yeni reklam filmleri yayınlandı
Reklam filmlerinde, TFXTARGET’ın her yaştan ve kesimden herkesin kolaylıkla yatırımlarını değerlendirebileceği mobil bir platform olduğu vurgulanırken; platforma eklenen hisse senedi ve yatırım fonu alım-satımı özellikleri ise “hissedarsan sahibi gibi hissedersin” söylemiyle dikkat çekiyor. Filmlerde yer alan farklı yaş ve ilgilere sahip karakterlerin, TFXTARGET’ın sadece yatırımlarını değerlendirdikleri bir platform olmasının ötesinde, bu yatırımlara değer kazandıran hisse senetleri ve yatırım fonlarını kolaylıkla alıp satabilecekleri bir platform olduğu esprili bir dille anlatılıyor.
Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans’ın yeni reklam filmleri sosyal medya ve televizyon ekranları üzerinden izleyiciler ve takipçilerle buluştu. “Hissedarsan sahibi gibi hissedersin” söylemiyle yayınlanan reklam filmlerinde, Türkiye Finans’ın sektördeki öncü uygulaması TFXTARGET’a hisse senedi ve yatırım fonu alım-satım özelliklerinin eklenmesiyle, uygulamanın yepyeni bir yatırım platformuna dönüştüğü anlatılıyor.
Reklam filmlerinde yatırımlarının değer kazanmasını isteyen karakterlerin yatırım yaptıkları hisse senetlerini güçlü bir şekilde sahiplendikleri, TFXTARGET ile büyük şirketlerin gerçek hissedarları oldukları alternatif senaryolar üzerinden esprili bir dille anlatılıyor. Filmlerde yer alan, tekstil sektörüne yatırım yapan sevimli anneanne ve gıda sektöründeki yatırımlarıyla kendini sektörün önemli hissedarlarından biri olarak gören genç karakteriyle, TFXTARGET’ın her ölçekten yatırımcıya hizmet ettiğinin altı çiziliyor. Aynı zamanda uygulamanın kullanım kolaylığı ile tekstilden gıdaya, Türkiye’nin birçok şirketinden kolayca hisse senedi alıp satılabileceği vurgulanıyor.
Reklam filmlerinin kreatif ajansı Lokal olurken prodüksiyon süreçleri Organic Film tarafından yürütüldü. Filmin yönetmenliğini ise Gökdeniz Uslu üstlendi.
Reklam filmi linki -1: https://www.youtube.com/watch?v=Xqhjp2itAto
Reklam filmi linki -2: https://www.youtube.com/watch?v=VHyTQYMgBYg
Künye:
Reklamveren: Türkiye Finans Katılım Bankası
Reklamveren Yetkilisi: Elif Bilge Ceylan, Muhsine Kapan, Zümrüt Tanrıöven
Reklam Ajansı: Lokal
Kreatif Direktör: Ali Göral
Kreatif Grup: Hakan Küçükyılmaz, Reha Üçöz, Gözde Dilek, Selim Bekil, Eda Göçmen
Müşteri İlişkileri Direktörü: Ceyda Kan
Müşteri İlişkileri Süpervizörü: Büşra Özen
Ajans Prodüktörü: Koral Ant
Yönetmen: Gökdeniz Uslu
Görüntü Yönetmeni: Veli Kuzlu
Prodüksiyon Şirketi: Organic Film