Finans alanında yürüttüğü çalışmaları ile fark yaratan Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı’nın yeni yönetim kurulu açıklandı. Yeni yönetimde iş dünyasının, finans sektörünün ve akademik hayatın öncü isimleri yer aldı. Dr. Önder Halisdemir’in Başkanlığı’ndaki yeni yönetim kurulunda; ING Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı Semra Kuran, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cüneyt Sezgin, Türk Ytong Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı F.Fethi Hinginar, Yönetim Danışmanı Halit Yıldız, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Pasha Bank Yönetim Kurulu Üyesi Meriç Uluşahin, Egon Zehnder Partner Murat Yeşildere, Global MD Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Gaye Braida Fernandez, Altınbaş Üniversitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dünya Gazetesi Danışman & Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin yer alıyor.

“Türkiye’yi dünyada finans alanında temsil etmeyi hedefliyoruz”

Yeni yönetim kuruluna ilişkin bilgiler veren Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Başkanı Dr. Önder Halisdemir, “Finans sektöründe 34 yıldır hizmet veren vakfımızın yeni yönetim kurulu üyeleri ile daha da etkili olacağımız bir döneme giriyoruz. Finans profesyonellerinin mesleki, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan, mesleki saygınlığı ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Finans Kulüp adıyla da bilinen vakfımız, Türkiye’nin finansal okuryazarlık ve entelektüel seviyesi çok yüksek elit bir kesimine hitap ediyor. Bu kesimi daha yaratıcı ve verimli kılarak sadece kendi sektörlerine değil ülke sorunlarına, ülke ekonomisine çok daha fazla katkı sağlaması da önceliklerimiz arasında.

Faaliyetlerimizi Türkiye’nin 81 şehrinde yaygınlaştırmak üzere, gönüllülerimizin desteği ile 81 ilde temsilcilikler kurmak üzere başlattığımız çalışmamız hızla devam ediyor ve birçok şehirde temsilciliklerimiz faaliyete geçmiş bulunuyor. Hem Finans Kulüp olarak hem de Genç Finans Kulüp olarak 81 ildeki yapılanmamız tamamlanmak üzeredir. Yapılanmadan sonraki hedefimiz finans profesyonelleri arasında sinerjik ve katma değerli bir etkileşim ortamı oluşturmaktır. Bu kapsama alanına dünyadaki finans merkezlerini de dahil ederek etki alanımızı genişletiyoruz. Dünyada gelişmiş ülkelerde finansal etkileşim siyaset üzerinden olduğundan daha fazla bu sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları üzerinden sürdürülebilir şekilde gerçekleşmektedir. Zira insanların kurumlardaki görev süresi sınırlı ancak STK’larda süreklilik söz konusudur. Dolayısı ile bu dış açılımımızın ülkemizin finans kapasitesine etkisi her geçen zaman ve şartta olumlu etkisi olacaktır. Bugüne kadar faaliyetlerimize kurumsal destek veren üye banka ve finans kurumlarına teşekkür ediyoruz” dedi.