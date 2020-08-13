Türkiye Finans Katılım'a Wael Abdulaziz Raies Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Wael Abdulaziz A. Raies oldu. 2002 yılından itibaren The National Commercial Bank’ta (NCB) çeşitli üst düzey kademelerde görev alan ve Ekim 2016 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan Wael Abdulaziz A. Raies, 1 Mart 2020 itibarıyla NCB Kurumsal Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcılığı’nı da yürütüyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, bankanın bir önceki dönem Genel Müdürlüğü’nü yapan Wael Abdulaziz A. Raies devraldı. Raies’in ardından bankanın Genel Müdürlük görevine vekaleten Murat Akşam atanmıştı.

2002 yılı itibarıyla The National Commercial Bank’ta (NCB) çeşitli üst düzey kademelerde görev alan ve Ekim 2016 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Türkiye Finans’ta Genel Müdürlük görevini yürüten Wael Abdulaziz A. Raies, Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra 1 Mart 2020 itibarıyla NCB’de Kurumsal Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürütüyor.