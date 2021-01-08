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Türkiye Finans hisselerine neden dokunulmadı?

Boydak Ailesi’nin birçok ferdi FETÖ suçlamasıyla yargılandı! Peki terörden yargılananlar banka ortağı olabilir mi?

İş Dünyası 08.01.2021, 15:37
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Türkiye Finans hisselerine neden dokunulmadı?

Boydak Ailesi'nin birçok ferdi 2016'da Kayseri'de yapılan FETÖ soruşturması çerçevesinde tutuklandı. Mahkemeler tutuklu sanıklar Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün, Memduh Boydak'a 18 yıl, Şükrü Boydak'a 10 yıl, tutuksuz sanıklar Mustafa, Erol, Bekir ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Boydak Holding'e ait şirket hisselerinin müsaderesi (devlete aktarılması) kararı çıktı. O tarihten sonra holding bünyesindeki birçok şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetimine geçti. Peki Türkiye Finans hisselerine neden dokunulmadı? Sabah’tan Dilek Güngör bu soruyu bugünkü köşesine taşıdı. Ve şu tespitlerde bulundu….

Halen bankanın yüzde 67.03 hissesinin sahibi Suudi banka…

Yüzde 1.9'luk hisse FETÖ'den 18 yıl ceza yiyen Memduh Boydak'ın… Yüzde 1.9 yedi yıl ceza alan Bekir Boydak'ın, yüzde 1.58 on yıl ceza alan Şükrü Boydak'ın, yüzde 1.52 de mahkemenin 11 yıl cezaya hükmettiği Hacı Boydak'ın…

Yüzde 1.9'luk hisse Mustafa Boydak'ta, yüzde 1.78'lik hisse de Yusuf Boydak'ta…

Velhasıl, toplam yüzde 10.58'lik hisse mahkemelerde Türk devletine karşı Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği'nden hüküm giymiş aile fertlerinde…

Özkaynak üzerinden hisselerin değeri 565 milyon TL…

Bankanın ortaklık yapısında belirsizlik yaratan bu durum daha ne kadar sürdürülebilir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) acaba Bankacılık Kanunu'na da aykırı olan bu durumun düzeltilmesi için kesinleşmiş mahkeme kararını mı bekliyor?

Önümüzdeki süreçte gelişmeleri izlemek gerek...

Kaynak: https://www.finansgundem.com/haber/turkiye-finans-hisselerine-neden-dokunulmadi/1541185

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