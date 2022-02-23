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Türkiye'den iki kadın JOOP 2022 jürisinde

İki Türk kadın, dünyanın en prestijli zeytinyağı yarışmaları arasında gösterilen Japan Olive Oil Prize'da 2022'nin en iyilerini seçmeye hazırlanıyor. Uluslararası jüri unvanlı zeytinyağı tadımcısı Birsen Pehlivan en iyi zeytinyağı ürünlerini belirleyecek JOOP jürisinde, gıda ve gıdaya dair tasarıma yönelik çalışmalarıyla öne çıkan endüstriyel tasarımcı Sibel Kutlusoy ise JOOP Tasarım Ödülü jürisinde Türkiye'yi temsilen görev alıyor.

İş Dünyası 23.02.2022, 22:35
Türkiye'den iki kadın JOOP 2022 jürisinde

Her yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli zeytinyağı yarışmaları arasında gösterilen Japan Olive Oil Prize (JOOP), en iyi sızma zeytinyağı ürünlerini ve ürünlerin kimliğini yansıtan en iyi tasarımları, 4-8 Nisan tarihleri arasında belirlemek üzere geri sayıma başladı.

Üreticilerin uluslararası pazarlarda marka bilinirliklerini artırmaları için önemli bir fırsat sunan uluslararası zeytinyağı yarışması JOOP, İtalyan Ticaret Odası sponsorluğunda düzenleniyor.

Japonya, yüksek kaliteli sızma zeytinyağı talebinin en fazla arttığı Asya ülkesi olarak zeytinyağı pazarının önemli merkezleri arasında yer alıyor.

BİRSEN PEHLİVAN 3 YILDIR JOOP JÜRİSİNDE
Japan Olive Oil Prize yönetimi, en iyilere karar verecek jüri üyelerini büyük bir titizlikle ve uluslararası kabul görmüş isimler arasından seçiyor. Bu yıl 10.'su düzenlenecek olan JOOP (Japonya Zeytinyağı Ödülü) jürisine ilk kez 2020 yılı seçmelerinde dahil olan ve bu yıl üçüncü kez JOOP jürisinde yer alan Birsen Pehlivan, dünyanın en önemli yarışmalarında yer almış, ‘uluslararası jüri' unvanlı bir zeytinyağı tadımcısı. Birsen Pehlivan, dünyada bu yarışmalardan birini düzenleyebilmiş (Anatolian IOOC) ilk ve halen tek kadın olarak da biliniyor.

JOOP TASARIM ÖDÜLÜ JÜRİSİNDE YER ALAN İLK TÜRK
Bu yıl 3.'sü gerçekleştirilecek olan JOOP Tasarım Ödülü kapsamında, ürünlerin kimliğini yansıtan logo, şişe ve ambalajlar değerlendiriliyor. Tasarım ve mimari alanında başarılı işlere imza atmış saygın isimlerin davet edildiği JOOP Tasarım Ödülü jürisinde bu yıl ilk kez Türkiye'den bir isim, gıda ve gıdaya dair tasarıma yönelik çalışmalarıyla bilinen endüstriyel tasarımcı Sibel Kutlusoy da yer alıyor.

SİBEL KUTLUSOY'U BİRAZ YAKINDAN TANIYALIM

Lisans eğitimini 1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde, yüksek lisansını ise “Orta Gelirli Türk Ailesinin Mutfak Aktiviteleri ve İhtiyaçları” başlıklı tezi ile 1992 yılında Bilkent Üniversitesi, İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamladı.

Kariyerine önce hazır mutfak sektöründe, ardından da kendi kurduğu ambalaj tasarımı stüdyosunda devam etti. Zamanla ilgisinin gıdaya ve gıdaya dair tasarım faaliyetlerine odaklanmasıyla gıda tasarımı alanında araştırmalar yapmaya başladı.

2017’den bu yana araştırmak, bilgiyi paylaşmak ve farklı disiplinleri buluşturmak amacıyla gıda tasarımı söyleşi, panel ve konferanslarının yanı sıra sergi ve tasarımcı sofraları organize ediyor. Hedefi, tasarımcılarla gıda odaklı çalışan diğer profesyoneller arasında köprü olup, bu iş birliklerinden yenilikçi ve nitelikli ürünlerin çıkmasını sağlamak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nün ‘‘Gıda: Kültür, Tarım, Tasarım’’ dersini 2020 yılından bu yana aralıklı olarak endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve mimarlık öğrencilerine vermektedir.

Şemsa Denizsel’in Kulaktan Dolma Tarifler kitabına proje koordinatörü, reçete editörü ve fotoğrafçı olarak katkıda bulunmuştur. Halihazırda Özlem Özkan ile birlikte “İstanbul’un Kadın Şefleri” ortak kitap projesi ve ayrıca Dieter Rams’ın 1970’lerde kaleme aldığı ‘‘İyi Tasarımın On Prensibi’’ üzerine kurguladığı, Türkiye’den gıdaya dair iyi tasarım örneklerini inceleyen bir araştırma kitabı üzerine çalışmaktadır.

2021 Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri, Ambalaj ve Hızlı Tüketim Ürünleri kategorisi jüri üyesi olarak görev almış, 2022 Japan Olive Oil Prize, Tasarım Ödülü’nde ise Türkiye’yi temsilen davet edilmiştir.

#joop 2022
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