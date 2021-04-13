Türkiye'de son 1,5 yılda yayınlanan karbon sertifikalarının yüzde 50'si Limak Enerji'den

Son 1,5 yılda 5 milyon ton eşdeğerinde VCS (Verified Corbon Standard) sertifikası üretip yayınlayan Limak Enerji, Türkiye’de bu süre zarfında yayınlanan tüm VCS sertifikalarının yüzde 50’sini tek başına sağlayarak sektöründe öncü bir rol üstlenmiş oldu. 2009 yılından günümüze kadar yayınlanan tüm VCS sertifikalarının da yaklaşık üçte biri Limak Enerji tarafından sağlandı.

Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını sıfırlamayı hedeflediği Yeşil Mutabakat kapsamı çerçevesinde, karbon piyasaları ve sertifika süreçlerinin önümüzdeki dönemde dünya genelinde daha da büyük önem kazanması bekleniyor.

Hidroelektrik, güneş ve jeotermal enerjide Türkiye’nin en büyük özel sektör yatırımcılarından birisi olan Limak Enerji Grubu, bir süre önce Sıfır Atık Belgesi de almaya hak kazanan Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali (280 MW) ile Uzunçayır Barajı ve HES’te (82 MW) yaptığı üretimle VCS sertifikalarını da almaya hak kazandı.

Önümüzdeki dönemde diğer yenilenebilir santrallerini de bu sertifikalandırma sürecine sokmayı planlayan Limak Enerji, aynı zamanda bu sayede ülkemize de önemli miktarda döviz kazandırmayı amaçlıyor.

Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Ulaştığımız 5 Milyon tonluk miktar, yaklaşık 226 milyon ağacın bir yılda emdiği karbon miktarına veya 1.1 milyon aracın yıllık ortalama karbon salınımına eşdeğer bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Limak Enerji olarak 2 adet hidroelektrik santralimizde başlattığımız bu sertifikalandırmaları yaygınlaştırarak diğer tüm yenilenebilir kaynak santrallerimizde de uygulamayı hedefliyoruz” .