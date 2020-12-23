Türkiye cep üssü oluyor

Güney Koreli Samsung ve Çinli OPPO, Türkiye'de üretim için fabrika kurma hazırlığına girdi. Uluslararası iki mobil telefon şirketi Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime başlıyor. Çinli mobil telefon üreticisi Oppo, yeni yılın ilk aylarında üretime başlamayı hedefliyor.

50 milyon dolarlık yatırım

Üretimin tamamı İstanbul ve Kocaeli'de kurulacak tesiste gerçekleşecek, montaj yapılmayacak. Söz konusu yatırımın büyüklüğü 50 milyon dolara yaklaşıyor.

Tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.

Oppo Türkiye'de üreteceği bazı modelleri başta Avrupa pazarı olmak üzere ihraç edecek. Samsung ise ilk etapta üretimi İstanbul'da kurulu bir alt yükleniciyle yapacak. Üretim, montaj ağırlıklı olacak.