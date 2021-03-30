Türkiye Almanya Arasında İşbirliği Zirvesi

Pandemi ile mücadele nedeniyle büyük yara alan turizme nefes getirecek adım Avrupa Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanı ve CDU Hamburg eyaleti Milletvekili David Erkalp’ın Türkiye danışmanlığını yapan Ferhat Bozçelik ’ten geldi. 11 yıldır Avrupa Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanlığını yürüten ve bu süreç içerisinde 4’ü İstanbul’da 3’ü KKTC’de, 7 tane Avrupa Yatırım ve Tanıtım zirvesi gerçekleştiren Bozçelik, Türk turizmi için harekete geçti.

Belediyelere Özel Eğitim Projesi

Hamburg Eyaleti Parlamentosunda tarafından Almanya’ya davet edilen Bozçelik, Türkiye’deki belediyelere verilecek olan özel eğitim projesinin pandemi nedeniyle sekteye uğradığını hatırlatarak “Bu projemiz birkaç ay sonra yeniden start alacak. Bunun yanı sıra ikinci projemiz ise Türkiye Almanya arasında turizm başta olmak üzere yeni bir iş birliğini hayata geçirmek” dedi. Bozçelik proje ile ilgili şunları söyledi:

“Almanya geçmişim var ama Türkiye’de yaşıyorum, milletvekili David Eralp’ın Türkiye danışmanı olarak, Türk kültürünü, Türkiye’deki insanların ticari düşüncelerinin neler olduğu konusunda rapor hazırlıyorum. Önümüzde ki aylarda Almanya’da yapılacak seçimlerden hemen sonra Hamburg eyaletinde işbirliği zirvesi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu zirveye; Türkiye’nin iş insanlarını, bürokratlarını Hamburg’da buluşturup, turizm, ekonomi ve limanların kullanımında karşılıklı iş birliğe yapmasını sağlamak amacımız. Böylece Türk ve Alman dostluğunu daha yakınlaştırmış olacağız. Akabinde aynı zirveyi Türkiye’de yapmayı düşünüyoruz.’’ Dedi.

Bozçelik, her alanda büyük atılımlara imza atan DMW Yerel yönetimlerin kalkınması için önemli projelere imza atmaya devam edeceği hedefiyle sözlerine son verdi.