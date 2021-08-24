TÜRKÇİMENTO VE ÇEİS’TEN ORTAK AÇIKLAMA

Çimento sektörünün çatı kuruluşları TÜRKÇİMENTO ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), çimento fiyatlarına ilişkin medyada yer alan tartışmalar ve çimento endüstrisinde yaşanan maliyet artışları üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “2020 yılı sonu itibarıyla 55’i entegre 76 tesis ve yaklaşık 115 milyon ton kapasiteyle Avrupa’nın en büyük ve dünyanın beşinci büyük üreticisi olan Türk çimento sanayisindeki kurumlar, pandemi döneminde bile ülkemiz için katma değer üretmekten hiçbir zaman geri durmayan stratejik öneme sahip sektörün dönemsel gelişmelerde hedef gösterilmesi kolaylığından vazgeçilmelidir” denildi. Çimentonun birinci sınıf bir yapının tüm maliyeti içindeki payının yaklaşık %3 düzeyinde olduğu gerçeğinden hareketle “inşaat sektöründeki fiyat artışlarının çimento sektörüyle ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Çimento fiyatları, sektörün maliyet artışlarının çok daha altında seyrediyor

ÇEİS ve TÜRKÇİMENTO’nun açıklamasında ayrıca şu bilgiler kaydedildi: “2021 yılı Temmuz ayında petrokok fiyatları geçen senenin Temmuz ayına göre %270, ithal kömür ve elektrik fiyatları sırasıyla %193 ve %64 oranında artmıştır. Aynı dönemde dolar kuru ise 6,86 TL’den 8,63 TL’ye yükselmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen sektördeki fiyatlar, maliyet artışının çok daha altında seyretmektedir.

Açıklamada sektörün hali hazırda iç piyasada Dünya fiyat ortalamalarının altında; hatta yakın coğrafyada çimentonun en ucuz satıldığı ülkenin Türkiye olduğuna ve çimento fiyatlarına %200 gibi olağandışı bir artış yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığına vurgu yapıldı. Açıklamada, “Çimento maliyetlerinin yaklaşık yüzde 80’ini döviz bazlı yakıt, elektrik vb. oluşturduğu halde artışları tam olarak fiyatlara yansıtmayarak, ülkemizin kuruluşundan bu yana sürdürdüğümüz milli beraberlik anlayışıyla, ülke ekonomisine sunduğumuz katkıdan taviz vermemekteyiz” ifadelerine yer verildi.

“İnşaat sektöründeki sıkıntıların nedeni çimento sektörü değildir”

TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay, “Çimento Sektörü olarak, yıllara dayanan azim ve fedakarlıklarla, iç pazarda yakaladığımız istikrarlı ivmeyi korumak ve yurt dışı pazarlarda üstlendiğimiz kritik rolü sürdürebilmek için elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedik. Salgın döneminde de üretime ara vermemek ve inşaat sektörünün devamlılığına her zamanki gibi katkı sunmak adına büyük çaba gösterdik. Yüksek maliyet artışlarından kaynaklı büyük fiyat baskılamasına maruz kaldığımız dönemlerde dahi Türkiye’ye katma değer yaratacak çalışmalara imza atmaktan çekinmedik” dedi.

Volkan Bozay, “Ülkemizin üretmeye, değer yaratmaya, kazanmaya ve kazandırmaya her şeyden daha fazla ihtiyaç duyduğu böyle bir dönemde, İnşaat Sektörünün iş bırakma/grev yapma senaryosu üzerinde durması, üstelik bunu da Çimento Sektörüne mâl etmeye çalışması oldukça üzücüdür. İnşaat Sektöründe yaşanan sıkıntıların nedeni olarak sektörümüzün hedef gösterilmeye çalışılması, makul görünmemektedir.

“Sektörümüzün, inşaat sektörü tarafından hedef gösterilmesi yanlış bir tutum”

Türk çimento sektörünün istikrarlı büyümesini başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan ise halen faaliyet gösteren oyuncuların %25’inin sektöre son beş yılda dahil olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi: “Rekabet Kurumu, tüm sektörleri olduğu gibi, çimento sektörünü de yakından takip etmektedir. Çimento sektörünün tüm ücretleri, ödemeleri, vergileri hukuka uygunluk ve şeffaflık ilkeleri uyarınca kayıt altındadır. Üyelerimizin faaliyet gösterdikleri illerde vergi sıralamalarında olmaları da çimento sektörünün elde ettiği geliri yasalara uygun şekilde beyan ederek, vergi ödemelerini gerçekleştirdiğini ispatlamaktadır. Çimento sektörünün neredeyse tamamı sendikal örgütlü ve toplu iş sözleşmesi kapsamında olan şirketlerden oluşmaktadır.”

Çimento sektörünün bir asrı aşkın süredir Türkiye için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığının altını çizen Dr. H. Serdar Şardan, inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların nedeni olarak çimento endüstrisinin hedef gösterilmeye çalışılmasının yanlış bir tutum olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilhassa yeni yapı fiyatlarında yaşanan yüksek artışların nedeni olarak, yıllardır olduğu gibi bugün de Çimento Sektörünün ‘sebep’ gösterilmesi mantıklı değil. Sektörümüzün söz konusu artışlara bahsedildiği düzeyde etki etmesi, matematiksel olarak mümkün gözükmemektedir.”

Ortak açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: “Ülke ekonomisinin güçlendirilmesi hedefinde hiçbir zaman elini taşın altına koymaktan çekinmeyen ve 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren sektörümüz, ülkemizin kuruluş öyküsünde var olmaktan her daim gurur duymuştur. Dolayısıyla, Çimento Sektörü, ortak geleceğimizin de baş aktörlerinden biri olma sorumluluğunu her şeye rağmen fedakarlıkla üstlenmeye devam edecektir.”