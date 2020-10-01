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Turkcell, İnteltek'in paylarının tamamını sattı
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, İnteltek'in paylarının tamamının satışını tamamladı.
İş Dünyası 01.10.2020, 13:10
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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, İnteltek'in paylarının tamamının satışını tamamladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''15 Ocak ve 19 Haziran 2020 tarihlerinde yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, sermayesinin yüzde 55'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız İnteltek'in paylarının tamamının, İnteltek'in diğer hissedarı olan Intralot'a devri 30 Eylül 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu satış işleminin nihai bedeli 6.063.099 TL olarak gerçekleşmiştir. İşlemden elde edilen yaklaşık 1,6 milyon TL kar 2020 yılı üçüncü çeyrek mali tablolarımıza yansıyacaktır.'' denildi.
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